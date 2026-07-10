Трамп объявил о возобновлении переговоров с Ираном, но указал на важный нюанс

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон согласился возобновить переговоры с Ираном. В то же время он подчеркнул, что перемирие между сторонами, о котором говорили ранее, уже закончилось.

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О своей позиции Трамп сообщил в социальной сети Truth Social. По его словам, именно Иран обратился к США с просьбой продолжить переговоры.

"Исламская Республика Иран попросила нас продолжить "переговоры". Мы согласились, но Соединённые Штаты недвусмысленно заявили им, что перемирие ЗАВЕРШЕНО!" – написал американский президент.

Напомним, 8 июля США и Иран вновь обменялись ударами. После этого Трамп объявил о прекращении перемирия и заявил, что больше не хочет "иметь с ними дело". Тогда он отмечал, что ещё обсудит ситуацию со своими переговорщиками, которые выступали за продолжение контактов с Тегераном, хотя сам считал это "пустой тратой времени".

Трамп уже неоднократно заявлял, что Иран стремится вернуться к переговорам с США. В то же время предыдущие раунды таких контактов не принесли заметного результата.

Новые сигналы

В начале этой недели президент США, общаясь с журналистами, заявил, что Иран связывался с американской стороной. По его словам, Тегеран очень хочет заключить соглашение, однако в Вашингтоне сомневаются, будет ли иранская сторона выполнять свои обязательства.

Трамп также сообщил, что планирует обсудить возможность возобновления переговоров со своими главными переговорщиками – Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером.

Отдельно иранские СМИ сообщили, что 10 июля в Тегеран прибыла делегация Катара, выступающего посредником в переговорах. По информации агентства Tasnim, главной целью визита является усиление роли Катара как посредника после событий 7 июля.

Обострение ситуации в Ормузском проливе

Иран обстрелял суда, проходившие через Ормузский пролив, заявив, что они пытались пройти по водному пути без надлежащего разрешения Тегерана. В ответ американские войска нанесли удары по иранским объектам, преимущественно в прибрежных районах вблизи пролива. В Вашингтоне пояснили, что эти действия были направлены на защиту свободы судоходства по одному из важнейших морских маршрутов мира, по которому до начала войны транспортировалось около 20% мировых поставок сырой нефти и природного газа.

9 июля Центральное командование США, отвечающее за американские силы на Ближнем Востоке, обнародовало заявление, назвав его "проверкой фактов". В нём отмечается, что Ормузский пролив является международным водным путём, а Иран не имеет права устанавливать над ним контроль.

Последняя волна атак в регионе совпала с шестидневными траурными церемониями в Иране после гибели верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, который, по имеющейся информации, был убит в первый день американо-израильских авиаударов 28 февраля. Массовые мероприятия собрали сотни тысяч людей по всей стране, однако внимание привлекло отсутствие нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи. Это вызвало дополнительные вопросы относительно ситуации внутри руководства Исламской Республики.

Как сообщал OBOZ.UA, перед нападением на Иран во вторник, 7 июля, США отозвали генеральную лицензию, разрешавшую осуществлять операции по продаже иранской нефти. Решение было принято после сообщений об атаках на танкеры в Ормузском проливе, а американская сторона предупредила, что действия Ирана будут иметь последствия.

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