Месть за удар по судну в Ормузском проливе: США нанесли удары по более чем 100 объектам в Иране

В воскресенье, 12 июля, Соединенные Штаты Америки нанесли удары по более чем 100 объектам в Иране. Они назвали эти атаки "местью за удар по судну в Ормузском проливе".

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Об этом пишет издание The Mirror. Отмечается, что Центральное командование Вооруженных сил США сообщило, что было поражено около 140 целей, среди которых – пусковые площадки ракет и дронов, склады боеприпасов и оборудование связи.

"Экипаж контейнеровоза был вынужден покинуть судно, охватившее пламя, тогда как Иран нанес удары по целям в Бахрейне, Кувейте, Катаре, Объединенных Арабских Эмиратах и Омане в рамках тревожной эскалации напряженности", – говорится в сообщении.

Между тем Центральное командование США в социальной сети X подтвердило информацию о том, что военные нанесли дополнительные удары по иранским объектам. Их цель – пресечь нападения на коммерческие суда в Ормузском проливе.

Накануне стало известно, что иранские власти не обращались к администрации Белого дома с просьбой возобновить переговоры. По крайней мере до тех пор, пока американская сторона не начнет выполнять предыдущие договоренности.

Напомним, 10 июля президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон согласился возобновить переговоры с Ираном. В то же время он подчеркнул, что перемирие между сторонами, о котором говорили ранее, уже завершилось.

Как сообщал OBOZ.UA, перед атакой на Иран во вторник, 7 июля, США отозвали генеральную лицензию, которая позволяла осуществлять операции по продаже иранской нефти. Решение было принято после сообщений об атаках на танкеры в Ормузском проливе, а американская сторона предупредила, что действия Ирана будут иметь последствия.

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