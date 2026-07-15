"Меморандум с США больше не действует": Иран нанес удар по базам США в Кувейте и Бахрейне

Так называемый "Корпус стражей исламской революции" официально сообщил об ударах Ирана по якобы американским ангарам для хранения оружия в Бахрейне и взлетнопосадочных площадках для американских беспилотников в Кувейте. Заместитель главы МИД Ирана Казем Гарибабади заявил, что Тегеран больше не обязан соблюдать меморандум о взаимопонимании с США, который больше не действует.

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Также Гарибабади заявил, что Иран намерен "в военное время полностью контролировать Ормузский пролив" из соображений безопасности. Заявления КСИР и представителя МИД Ирана обнародовало иранское информационное агентство IRNA.

Заявление Тегерана

"Америка не только нарушила меморандум о взаимопонимании, но и аннулировала его. Невыполнение одного из пунктов было достаточно, чтобы разрушить весь меморандум о взаимопонимании, и теперь Америка нарушила все свои обязательства", – заявил Гарибабади.

Он подчеркнул, что его страна "в настоящее время не имеет никаких обязательств, в частности в отношении Ормузского пролива", поскольку основным условием достижения мира между Ираном и США было "прекращение огня по Ирану и Ливану", чего не произошло.

В КВИР отметили, что иранские военные нанесли "авиаудары" по ангарам для хранения оружия в Бахрейне и взлетно-посадочным площадкам для беспилотников в Кувейте. Обе "американские цели" якобы были поражены.

Заявление США

Заявления из Ирана прозвучали вскоре после того, как США возобновили блокаду Ормузского пролива. Американский президент Дональд Трамп в связи с этим заявил, что блокада распространяется только на иранские суда, а все остальные будут иметь "справедливый и открытый" доступ к проливу.

В свою очередь Центральное командование США заявило, что "начало дополнительный раунд ударов по Ирану, чтобы продолжить ослабление иранских возможностей, используемых для нападений на коммерческое судоходство в Ормузском проливе".

Что предшествовало

Удар был назван дополнительным, поскольку в воскресенье, 12 июля, США нанесли удары по более чем 100 объектам в Иране. Они назвали эти атаки "местью за удар по судну в Ормузском проливе".

Как сообщал OBOZ.UA, 10 июля президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон согласился возобновить переговоры с Ираном. В то же время он подчеркнул, что перемирие между сторонами, о котором говорили ранее, уже завершилось.

А после этого заявления Трампа стало известно, что иранские власти не обращались к администрации Белого дома с просьбой продолжить переговоры. По крайней мере до тех пор, пока американская сторона не начнёт выполнять предыдущие договоренности.

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