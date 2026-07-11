В Тегеране отрицают намерение продолжить переговоры с США – СМИ

Иранские власти не обращались к администрации Белого дома с просьбой продолжить переговоры. По крайней мере, до тех пор, пока американская сторона не начнет выполнять предыдущие договоренности.

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Об этом пишет информационное агентство Fars. Издание ссылается на "источник, близкий к переговорной группе Ирана".

"Это сообщение не соответствует действительности. Тегеран не обращался к Вашингтону с просьбой о переговорах. Никаких встреч не состоится, пока американская сторона не отступит от своих нынешних позиций", – говорится в публикации.

Издание отмечает, что критерием для изменения позиции Тегерана является:

– Выполнение уже достигнутых договоренностей, к которым относятся, в частности, создание специальной рабочей группы по вопросам прекращения войны в Ливане.

– Вывод израильских войск с ливанской территории.

– Урегулирование судоходства в Ормузском проливе в соответствии с договоренностями, к которым стремится Тегеран.

– Восстановление нормальных условий экспорта иранской нефти.

"Любые предположения о начале переговоров до выполнения этих условий являются безосновательными и не соответствуют реалиям", – отмечает Fars.

Напомним, что накануне, 10 июля, президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон согласился возобновить переговоры с Ираном. При этом он подчеркнул, что перемирие между сторонами, о котором говорили ранее, уже завершилось.

Как сообщал OBOZ.UA, перед атакой на Иран во вторник, 7 июля, США отозвали генеральную лицензию, которая позволяла осуществлять операции по продаже иранской нефти. Решение было принято после сообщений об атаках на танкеры в Ормузском проливе, а американская сторона предупредила, что действия Ирана будут иметь последствия.

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