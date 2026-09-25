Теперь понятно, почему дело Шапрана-Кипера тянется четвертый год: как у государства украли "Юнигран"

История, связанная с фактической кражей у государства активов "Юниграна", продолжается уже четвертый год. Несмотря на санкции СНБО, уголовные дела, судебные решения и многочисленные переоформления имущества, окончательного ответа на главный вопрос до сих пор нет: почему государство продолжает бездействовать? Последние расследования показывают, чем на самом деле занимался Офис Генерального прокурора.

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Однако возникает отдельный вопрос к Министерству юстиции. Именно Минюст должен обеспечивать реализацию государственной санкционной политики. Однако история "Юниграна" показывает, что даже спустя несколько лет после введения санкций национализация до сих пор не состоялась.

Поэтому мы обращаемся непосредственно к министруюстиции Денису Маслову с вопросом: почему дело "Юниграна" до сих пор не получило окончательного решения и как именно Минюст реализует санкционную политику президента в этом деле?

Что известно о деле "Юниграна" и как к нему может быть причастен Кипер

О самой истории "Юниграна" уже неоднократно рассказывал OBOZ.UA. Так, ещё 12 мая 2023 года указом президента против россиянина Игоря Наумца и связанных с ним активов были введены санкции. Они предусматривали, в частности, блокировку активов и ограничение проведения операций с ними. Заблокированные активы могли бы быть национализированы и служить государству, помогать финансировать защиту от агрессора. Однако этого не произошло.

Уже 22 сентября 2023 года Наумец и Сергей Шапран подписали меморандум, согласно которому Шапран должен был получить 50% в бизнесе и совместно с Науцем управлять активами. Стоимость соглашения, по данным обнародованных документов и журналистских расследований, составила $12 млн, или около 438,8 млн грн.

OBOZ.UA ранее подробно писал о механизме передачи активов и получения специальных разрешений структурами, связанными с Шапраном и Осиповым. 20 октября 2023 года Печерский районный суд отменил арест активов "Юниграна". После этого имущество начало переходить от одного юридического лица к другому — в частности, через "Мартен Локс" и "Энкрос" к "Юни Стоун Планет", "Юни Люкс" и "Юни Сервис". В этих компаниях бенефициаром стал Шапран.

По данным OBOZ.UA, речь шла о недвижимости, земельных участках, производственных объектах, технике и прочем имуществе. Отдельный эпизод этой истории – Владимир Осипов. Он был депутатом Одесского облсовета и бизнес-партнером Шапрана. В публикациях СМИ его также связывали с Олегом Кипером.

Комплекс по производству плитки в Житомирской области, приобретенный Шапраном у Наумца, стал залогом для кредитов фирмы "Нотел", связанной с Владимиром Осиповым. Владелец "Нотела" — директор одной из других фирм Осипова, а в приложении, показывающем, как подписанный человек указан в телефонных книгах, он обозначен как водитель Осипова. С помощью приложения Getcontact журналисты также обнаружили, что сам Осипов в некоторых телефонах неоднократно указан как "кум Кипера". Кроме того, жена Кипера одолжила у матери Осипова немалую сумму – 25 миллионов гривен, о чем есть упоминание в его декларации за 2019 год.

Следующий этап касался уже непосредственно месторождений. В 2024 году Госгеонедра принимала решения о специальных разрешениях, связанных с активами "Юниграна". OBOZ.UA обращал внимание на то, что структуры, связанные с Шапраном и Осиповым, пытались получить контроль над специальными разрешениями на пользование недрами.

В частности, речь шла о Малинском, Пинязевицком и Коростенском объектах. Часть таких решений оспаривалась в судах.

В декабре 2024 года апелляционный суд оставил в силе арест, наложенный на выданные спецразрешения. Параллельно продолжались споры относительно другого имущества группы – карьеров, производственных комплексов, железнодорожных вагонов и спецтехники.

Подозрения и аресты: что удалось установить правоохранителям

С конца 2024 года уголовное производство по делу о завладении "Юниграном" набрало ход. Были наложены аресты на имущество и корпоративные права ООО "Юни Люкс", "Юни Сервис", "Юни Стоун Плент", "Коростенская добывающая компания", "Малинская добывающая компания". То есть именно тех компаний, на которые Шапран и Осипов вывели подсанкционные активы "Юниграна". Также было арестовано ООО "Будиндустрия-Сервис ЛТД".

Арестованные корпоративные права и имущество переданы в управление АРМА. Однако это не решило проблему: часть активов продолжила работу, несмотря на аресты. Более того, Шапран, когда его задержали, ехал за границу на автомобиле, который также находится под арестом. Это вызвало серьезные вопросы относительно эффективности работы АРМА.

В конце мая 2025 года Минюст официально вернул государству захваченное имущество подсанкционной компании "Юнигран". Ведомство отменило незаконную продажу и аннулировало регистрационные процедуры по передаче недвижимых активов ООО "Юнигран" и ООО "Юнигран-Сервис". Однако полноценной национализации имущества так и не произошло. Теперь суд отменил это решение.

Сергея Шапрана задержали и поместили под стражу в июне 2025 года. Он фигурирует в ряде расследований, но в СИЗО его отправили в рамках уголовного производства № 42022000000000455. А уже в декабре следственный судья Печерского районного суда Киева Ирина Григоренко удовлетворила иск начинающей адвокатки Анастасии Литвин и сняла арест с миллиардных активов "Юниграна".

Дело № 42022000000000455 касается активов "Юниграна", которые Шапран и его партнер Владимир Осипов (экс-депутат Одесского облсовета от "Оппоблока") присвоили по давно известной СМИ схеме – с помощью перерегистрации активов Игоря Наумца на подконтрольные компании.

21 июня полицейские объявили 19 подозрений фигурантам, включая самих Шапрана и Наумца. Утверждалось, что подозрения объявлены всем участникам схемы — от организаторов до исполнителей. Среди них — руководители предприятий, бухгалтеры, нотариусы и "другие лица, принимавшие участие в схеме переоформления активов, несмотря на действие санкций".

А в марте 2026 года судья Днепропетровского окружного административного суда Елена Царикова удовлетворила иск Шапрана и вернула ему активы группы "Юнигран". Получить это решение суда Шапрану помог его давний партнер – судья Роман Голобутовский. Голобутовский, как рассказывают OBOZ.UA осведомлённые собеседники, фактически является посредником между судебной ветвью власти и горе-бизнесменами. Он действует вопреки санкционной политике президента, фактически обворовывая государство.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские суды в разгар полномасштабной войны не гнушаются помогать грабить страну, в частности, броварскому дельцу Сергею Шапрану, которого уже подозревают в завладении подсанкционными активами и средствами государства при содействиисвоего партнера, экс-члена ОПЗЖ Владимира Осипова.

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