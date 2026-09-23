"Роскошь по-гречески" за 25 млн грн: близкие Руслана Кравченко приобрели в 2023 году виллу в Дубае, – медиа

В 2023 году на тот момент теща бывшего генпрокурора Руслана Кравченко вложила почти 25 млн грн в строительство роскошной виллы в элитном районе Дубая. А после развода Кравченко имущество переоформили на киевского ресторатора, заведения которого он посещал.

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Об этом свидетельствуют данные дубайского реестра недвижимости, приведенные в расследовании проекта "Схемы". Тесть Кравченко подтвердил, что экс-генпрокурор действительно знаком с ресторатором.

Роскошь в греческом стиле: что известно о вилле

По данным из утечки дубайского реестра речь идет о таунхаусе площадью более 143 квадратных метров в кластере Damac Lagoons Mykonos в ОАЭ. Согласно информации на сайте застройщика, для жителей комплекса доступны:

гольф-комплекс мирового класса;

бассейн с волнами;

конюшни;

контактная площадка;

озеро для рыбалки;

скейт-парк;

многофункциональные спортивные сооружения;

в 20–30 минутах езды – международные аэропорты Дубая и Аль-Мактум

"Mykonos в DAMAC Lagoons переносит утонченную эстетику греческих островов прямо к вашему порогу, создавая настоящий оазис абсолютного счастья и роскоши", – уверяет застройщик.

В настоящее время проект находится на этапе завершения строительства, поэтому на сайте застройщика доступны только 3D-модели домов.

Странные совпадения

20 июля 2023 года, когда Кравченко возглавлял Киевскую ОГА, Алина Шкробанец (мать его тогдашней жены Елены) инвестировала в виллу около $670 тыс. (24,5 млн грн по курсу на тот момент), продавцом выступила эмиратская строительная компания Island Oasis Properties. Но журналисты обратили внимание на хронологию событий вокруг сделки:

в день заключения сделки жена Кравченко уволилась из Офиса генерального прокурора;

ноябрь 2024 года: супруги Кравченко официально развелись;

супруги Кравченко официально развелись; лето 2025 года: Руслан Кравченко занял пост генерального прокурора Украины. В тот же период виллу в ОАЭ продали киевскому ресторатору Андрею Кейбашу.

Кейбаш руководит известным киевским рестораном La Veranda. На странице заведения в Instagram журналисты обнаружили видео за декабрь 2022 года, где Алина Шкробанец с мужем Игорем и дочерью Еленой отдыхают в заведении вместе с Кейбашем. На другом ролике из того же заведения запечатлен и сам Руслан Кравченко, который на тот момент возглавлял Бучанскую окружную прокуратуру.

Версии фигурантов расследования

Алина Шкробанец категорически опровергла журналистам факт покупки имущества в ОАЭ. Женщина предполагает, что её данными могли воспользоваться посторонние лица.

"Я ничего не покупала в Объединенных Арабских Эмиратах. Сейчас, в свете сложившихся обстоятельств, я думаю: а не могли ли меня использовать? Ведь я не покупала. Мне не нужна недвижимость в Дубае", – сказала Алина Шкробанец.

Она добавила, что знакома с Кейбашем, но вопрос о недвижимости с ним не обсуждала, а с Кравченко не общается уже более двух лет. Бывшая супруга чиновника Елена Шкробанец также заявила, что ничего об этом не знает.

"К сожалению, мне об этом (дубайской недвижимости – ред.) ничего не известно", – кратко ответила Елена Шкробанец.

Сам экс-генпрокурор на запрос журналистов не ответил.

Зато Андрей Кейбаш подтвердил покупку виллы в 2025 году за $670 тысяч. По его словам, он просто "перешел по активной ссылке" в соцсети, после чего с ним связался менеджер по продажам.

Объяснить, как так получилось, что непосредственной владелицей имущества была его знакомая Алина Шкробанец, он не смог. Также он отказался обсуждать отношения с семьёй Кравченко, лишь подтвердил, что чиновник был "просто клиентом" его заведения – так же, как и семья Шкробанец

Вспомнить, у кого именно он покупал объект, Кейбаш во время разговора не смог, а предоставить документы журналистам позже отказался и перестал выходить на связь.

Отсутствие в декларации и версия о несуществовании

Отцом бывшей жены Кравченко является депутат Черновицкого областного совета Игорь Шкробанец. В своих декларациях он не указывал дубайскую недвижимость жены.

Он также заверил, что ему ничего не известно о сделке в ОАЭ, но отметил важную деталь, касающуюся знакомства с управляющим La Veranda. "Мы познакомились через него (Кравченко – ред.) с этим ресторатором", – добавил Игорь Шкробанец.

Что предшествовало

В начале сентября НАБУ и САП провели обыски в кабинетах Офиса генпрокурора по делу о "крыше" мошеннических колл-центров. В ответ Кравченко опубликовал материалы, в частности, протоколы обыска, и обвинил антикоррупционные органы в изъятии материалов производств в отношении их же сотрудников, а также документов о негласных следственных действиях.

Кравченко подал заявление об отставке 7 сентября, но уже 14 сентября сообщил, что подписал подозрение в адрес директора НАБУ Семена Кривоноса, в частности, в связи с якобы подделкой документов для получения неправомерной выгоды. Впоследствии в Генеральной прокуратуре это опровергли.

В ночь на 14 сентября Кравченко пересек государственную границу Украины на служебном автомобиле. В соцсетях он заверил, что находится в служебной командировке за границей для встреч с международными партнерами. По данным журналистских расследований, он самостоятельно оформил себе пятидневную командировку в Париж якобы для участия в заседании парламентской сети ПАСЕ. За несколько дней до этого Украину также покинула его жена.

Как сообщал OBOZ.UA, 18 сентября его командировка должна была завершиться, но по состоянию на 21 сентября он на работу не вернулся. В связи с этим исполняющий обязанности генерального прокурора Антон Ковальский подписал приказ об увольнении Руслана Кравченко из органов прокуратуры.

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