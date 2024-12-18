Шапрану не дали прибрать к рукам два месторождения: Госгеонедра проиграли апелляцию

Компания, приближенная к броварскому предпринимателю Сергею Шапрану и его партнеру Владимиру Осипову, не сможет получить спецразрешения на добычу ископаемых, принадлежавших подсанкционной группе компаний "Юнигран", стоимость активов которой в Украине оценивается в 1 млрд грн. Передачу удалось предотвратить, отклонив апелляцию АО "Коростенский карьер" и Государственной службы геологии и недр Украины.

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Как сообщает "Стопкор", соответствующее решение 17 декабря принял Северный хозяйственный апелляционный суд. Таким образом суд оставил в силе определения Хозяйственного суда города Киева по двум делам:

№910/13192/24 – относительно специального разрешения на пользование недрами № 766 от 24.01.1997, выданного на имя АО "Малинский камнедробильный завод" (Пинязевицкое месторождение);

№910/11526/24 – относительно Коростенского карьера.

Ранее Хозяйственный суд заблокировал сомнительные схемы, по которым подсанкционные месторождения могли быть переданы в частные руки в обход государства. В центре схемы находится бизнесмен Сергей Шапран и его партнер Владимир Осипов, предположительно, контролирующие фирму "Новел Пром". Она пытается переоформить на себя спецразрешения компаний бывшей группы "Юнигран".

14 ноября Госгеонедра, несмотря на судебные запреты, в рекордные сроки передали специальное разрешение на добычу полезных ископаемых компании, связанной с Сергеем Шапраном. А ранее, в марте 2024 года, учреждение в обход государственных интересов возобновило лицензии для группы "Юнигран", ранее попавшей под санкции СНБО.

Впоследствии эти спецразрешения были перепроданы структурам, связанным с Шапраном и Осиповым, среди которых фигурирует ООО "Новел Пром". Эксперты указали на нарушения, сопровождавшие схему. Это привело к вмешательству Министерства юстиции, которое признало изменения в госреестре незаконными, несмотря на то, что сделки продолжились, указывая на возможный конфликт интересов в Госгеонадрах.

"Непредвзятое и объективное решение Северного хозяйственного апелляционного суда – важный шаг для того, чтобы положить конец вероятному коррупционному сговору, целью которого является фактическое присвоение частными структурами государственных активов на миллиарды гривен", – пишет "Стопкор".

Дело "Юнигран" и Игоря Наумца

Деятельность "Юниграна" попала в фокус внимания силовиков в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину. Государственное бюро расследований в сопровождении Службы безопасности Украины при процессуальном руководстве Офиса генпрокурора возбудило уголовное дело в отношении "Юниграна" по ряду статей – от финансирования терроризма до уклонения от уплаты налогов.

По версии правоохранителей, компания под руководством гражданина РФ Игоря Наумца занималась незаконной добычей из украинских недр в промышленных масштабах, а "миллионную прибыль направляла на финансирование полномасштабной агрессии РФ и на материальное обеспечение оккупационных администраций в Крыму и на востоке Украины".

По данным журналистов, владелец "Юниграна", бизнесмен Игорь Наумец, в 2001 году получил гражданство России, а в 2014-м, после достижения 45-летия, обновил паспорт. Сам бизнесмен утверждает, что российского паспорта у него нет, но действительность документа подтверждают данные с государственного портала РФ "Госуслуги", а также выписки о собственности в иностранных компаниях, где указывается его российское гражданство.

Весной 2023 года СНБО ввел санкции против Наумца и его доверенного лица, гражданки Великобритании Елены Калпы, на которую пытались перезаписать активы Наумца после возбуждения уголовного дела. Также санкции касались ряда кипрских фирм, владеющих украинскими компаниями холдинга "Юнигран".

Как писал OBOZ.UA, в ноябре 2024 года стало известно об обысках у Шапрана. Вероятно, они связаны с незаконной добычей песка, в частности в Киеве. Однако результат этих следственных действий до сих пор не известен.

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