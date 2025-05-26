Шапран и Осипов теряют активы: Минюст вернул государству захваченное имущество подсанкционного "Юниграна"

Министерство юстиции Украины отменило незаконную продажу активов подсанкционной бизнес-империи "Юнигран" россиянина Игоря Наумца. Речь идет о сделках, проведенных рейдерами вопреки решению СНБО и указу президента Украины. В результате броварской экс-депутат и бизнесмен Сергей Шапран и его партнер Владимир Осипов, которые фактически завладели "Юниграном", лишатся крупной части промышленных активов группы. Их, как и предполагает законодательство, вернут под управление государства.

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Так, согласно сообщению "Юридической газеты", Минюст еще 20 мая принял положительное решение по апелляции холдинга Westgrinite Holdings Limited. Этим решение Министерство аннулировало регистрационные процедуры по передаче недвижимых активов ООО "Юнигран" и ООО "Юнигран-Сервис".

Отмечается, что такие данные предоставила юридическая фирма "Ильяшев и Партнеры". Там указали, что спорные договоры купли-продажи недвижимости были заключены незаконно, вопреки решению СНБО от 12 мая 2023 года о применении санкций, которое было введено в действие указом президента Украины № 279/2023.

"По состоянию на день продажи недвижимости к участникам и конечным бенефициарным владельцам указанных украинских компаний были применены специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции), в частности блокировка активов, а потому продажа имущества была осуществлена ​​с нарушением таких ограничений", – говорится в сообщении. Таким образом, Министерство юстиции Украины вернуло под государственный санкционный "зонтик" значительные активы промышленных предприятий.

Центральная коллегия Минюста в заключении о рассмотрении жалобы также подтвердила, что законодательство в сфере государственной регистрации прав обязывает нотариусов устанавливать наличие факта применения санкций, которые делают невозможным проведение государственной регистрации прав на имущество. Следовательно, действия государственных регистраторов (нотариусов) касательно имущества "Юниграна" были аннулированы.

Напомним, активы компаний группы "Юнигран" перешли к новым частным владельцам, несмотря на действие санкций СНБО. Более того, активы были перепроданы по заниженным ценам.

Речь идет о созданной в Украине гражданином РФ Игорем Наумцем группе компаний, в составе ООО "Юнигран" ООО "Юнигран Сервис", ООО "Стройиндустрия-Сервис ЛТД", АО "Малинский камнедробильный завод", АО "Коростенский карьер", ЧАО "Пинязевицкий карьер" и др. Их деятельность в условиях полномасштабной российской агрессии создавала безопасность украинской государственности, а потому в мае-2023 п были применены санкции в виде блокирования активов группы "Юнигран" и ее бенефициарных владельцев.

Этой ситуацией и решили воспользоваться Шапран и Осипов. Их целью стало присвоение активов, которые должно было получить государство.

Свой план, согласно данным многочисленный журналистских расследований, дельцы начали приводить в действие со снятия арестов. В течение августа-ноября 2023 года судьи Печерского районного суда Киева отменили аресты группы компаний "Юнигран", даже несмотря на наложенные санкции.

После этого для Шапрана и Осипова открылся путь к выводу заблокированных активов из-под санкций с их последующим присвоением. В итоге имущество группы компаний "Юнигран", выведенное на подконтрольные Шапрану и Осипову компании, фактически перекочевало в собственность Шапрана.

Сам Шапран косвенно подтверждал свое участие в завладении активами "Юниграна", комментируя эти обстоятельства с участием своего адвоката Елены Доненко. "Я "на моменте" сделал это – просто купил автомобиль, здание, спецразрешение. И права собственности перешли ко мне", – рассказывал Шапран в интервью от 4 февраля 2025 года.

Впрочем, с конца 2024 года дела у бизнесменов пошли уже не так гладко. Были наложены повторные аресты на имущество и корпоративные права ООО "Юни Люкс" ООО "Юни Сервис", ООО "Юни Стоун Плент", ООО "Коростенская добывающая компания", ООО "Малинская добывающая компания". То есть именно тех ООО, на которые Шапран и Осипов вывели подсанкционные активы "Юниграна". Также было арестовано ООО "Стройиндустрия-Сервис ЛТД".

Также Хозяйственный суд Киева двумя своими решениями признал недействительными договоры купли-продажи прав на пользование недрами, предоставленных спецразрешениями на пользование недрами ЧАО "Пинязевицкий карьер" и ООО "Малинская добывающая компания". Арестованные корпоративные права и имущество переданы в управление АРМА. Однако журналисты уже заподозрили, что агентство может закрывать глаза на хищения подсанкционного имущества.

Оказалось, что на арестованном на камнедробильном заводе в Малине (Житомирская область) группы "Юнигран" Шапрана и Осипова ведутся работы. При этом арестованным является не только само предприятие, но и спецтехника, которая используется на объекте.

Как сообщал OBOZ.UA, также Шапран и Осипов, вероятно, готовятся к тому, что правоохранители объявят им о подозрении. Об этом свидетельствуют попытки дельцов продать свои еще не арестованные активы, а также нежелание Национальной полиции выпускать Шапрана и его адвоката за границу.

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