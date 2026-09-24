Украина получила планы РФ касательно ударов по энергетике этой зимой: Шмыгаль рассказал о подготовке контрмер. Видео

Украинской разведке удалось получить российские документы с подробными планами противника об обстрелах нашей энергетической системы. Украина активно готовится и усиливает защиту, чтобы достойно пережить предстоящую зиму.

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Об этом в интервью "Интеру" заявил первый вице-премьер – министр энергетики Денис Шмыгаль. Он отметил, что Киев готов к дипломатии и так называемому энергетическому перемирию. Но в то же время "мы не доверяем врагу и готовимся к следующей зиме".

О чем свидетельствуют документы РФ

На прошлой неделе (то есть 14–20 сентября) правительство получило от наших спецслужб материалы, описывающие стратегию действий противника на эту зиму. Речь идет о двух документах.

Как отметил Шмыгаль, Россия "поразила партнеров, как и нас, своим цинизмом, своим холодным террористическим расчетом".

Российское руководство подробно расписало, какие объекты, в каком количестве и какими видами оружия должно обстреливаться. Из этой информации следует, что захватчики готовят комплексные удары: от теплоснабжения до водоснабжения, водоотведения, уничтожения генерирующих мощностей, а также интерконнекторов как на входе в Украину из Европы, так и через Днепр.

У врага есть отдельные планы в отношении крупных городов: Киева, Харькова, Одессы и ряда других.

"Там два больших документа. Все расчеты очень хладнокровно и четко прописаны. С таблицами, с количеством оружия, необходимого для каждого объекта, чтобы его уничтожить. С видами оружия: от баллистических ракет до реактивных и обычных дронов. Все просчитано. "Наряды" (так они называют) на каждый объект расписаны... Мы понимаем, как они будут действовать", – сказал чиновник.

Украина укрепляет оборону и готовится к действиям агрессора

Шмыгаль заверил, что ведется активная подготовка к зимней кампании врага. Уже построено более 200 капитальных бетонных сооружений (так называемых шелтеров) над объектами, которые россияне определили как приоритетные.

"Защита нашего неба – первый приоритет. Архитектурно-техническая защита нашей инфраструктуры – это второй приоритет. Ну и, безусловно, резерв оборудования, закупки – об этом мы также подробно говорили на многих встречах. О пополнении средствами, пополнении оборудованием, пополнении заказами", – отметил министр.

Также власти продолжают работу с союзниками, чтобы приобрести и накопить оборудование, необходимое для быстрого ремонта после атак. Шмыгаль отметил, что защитить все системы "бетонным куполом" невозможно.

"Безусловно, ПВО сегодня обеспечивает 90% защиты. Но при тысячах ракет и дронов даже 10% – это больно", – сказал он.

Как писал OBOZ.UA, Украина сделает зиму болезненной для России, если та продолжит наносить удары по украинской энергосистеме и теплоснабжению. При этом меры по деэскалации необходимо принять еще до наступления холодов, заявил президент Владимир Зеленский в обращении к Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.

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