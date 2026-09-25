Премьер-министр Великобритании Энди Бернем во время выступления на Генеральной ассамблее ООН объявил о создании центра по борьбе с российской дезинформацией и предложил помощь другим странам. Он назвал манипулятивные технологии, которые использует россия, "новым оружием" и заявил, что Великобритания может возглавить международные усилия по противодействию этой "ядовитой волне". О каких технологиях, собственно, идет речь?

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Британский премьер рассказал аудитории о том, что российские спецслужбы во время избирательных процессов в его стране использовали ботов и поддельные сайты, фальсифицировали газетные статьи, маскировались под авторитетные организации – включая университеты и такие информационные агентства, как BBC. Энди Бернем дал понять, что речь идет о настоящей когнитивной войне: "российские спецслужбы используют все имеющиеся в их распоряжении средства для распространения лжи и дезинформации, а также для того, чтобы играть на страхах людей". Цель – продвижение пророссийских нарративов, поддержка маргинальных политических движений, дискредитация реальных политиков.

Для нас все это не секрет. В частности, известно, что на протяжении нескольких лет в Европе и США действует российская дезинформационная сеть "Шторм-1516", связанная с Главным разведывательным управлением рф. Эта группа проявляла особую активность во время выборов в США, Венгрии, Молдове и Германии. О том, как это работает, недавно рассказывала Deutsche Welle: кандидат в земельный парламент Саксонии-Анхальт Эрик Штер проснулся шестого сентября, пролистал ленту новостей и узнал из "достоверных источников", что он убил свою бабушку, организовал подпольную ЛГБТ-вечеринку и замучил из-за ревности какую-то секс-модель.

С одной стороны, все эти "технологии" создания фейков стары как мир. Их в полную силу использовали спецслужбы еще во время Второй мировой войны. О том, как создавались фабрики подобных фейков, написаны книги (одно из самых интересных произведений на эту тему – книга Питера Померанцева "Как выиграть информационную войну"). С другой стороны, современные соцсети и ИИ позволяют не просто распространять фейки в фантастических масштабах, но и погружать большие группы людей в параллельную реальность.

К сожалению, довольно часто в европейских странах реальным противодействием российской пропаганде занимаются лишь негосударственные аналитические центры и журналисты-расследователи, но этого недостаточно. Противостоять российской пропагандистской машине, в которую кремль вкладывает, по оценкам издания The Guardian, около двух миллиардов долларов в год, отдельные журналистские коллективы и разрозненные представители гражданского общества не могут и не должны – это государственный уровень.

Поэтому хочется приветствовать несколько запоздалую, но правильную инициативу премьер-министра Великобритании по созданию специальной структуры, которая будет взаимодействовать со спецслужбами других стран. Как сказал сам Энди Бернем, необходимо как можно скорее остановить российскую "ядовитую волну".

Ну а наша задача гораздо сложнее – нам приходится останавливать "ядовитую волну" не только в информационном поле, но и на поле боя. Силы обороны Украины, в том числе украинские спецслужбы, обладают уникальным опытом в борьбе с "российским ядом" и готовы делиться им с международными партнерами. Защита демократической цивилизации – это наше общее дело. Вместе нам удастся гораздо быстрее остановить недоимперию, обреченную на небытие. Вместе – к Победе. Слава Украине!