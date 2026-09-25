У кого в Украине самая большая пенсия: испытывающий дефицит Пенсионный фонд Украины выплачивает избранным более 300 тыс. грн в месяц

Украинка с самой большой пенсией – бывшая председательница КСУ Наталья Шаптала. Ежемесячно она получает 390 тыс. 184 грн. По закону ей выплачивают "пожизненное денежное содержание судьи", но фактически это та же пенсия: она выплачивается из ПФУ и назначается после выхода на заслуженный отдых.

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Судьи – особая категория пенсионеров.Их выплаты не ограничиваются законом, а введенные правительством понижающие коэффициенты их не затронули. К тому же они массово судятся с ПФУ и добиваются перерасчета своих выплат до космических сумм. Так же через суд подняла свою "пенсию" до 390,2 тыс. грн и судья в отставке Наталья Шаптала.

Однако она далеко не единственная. Более двух десятков бывших судей ежемесячно получают от ПФУ от 300 тыс. грн. И это в то время, когда денег на выплату пенсий критически не хватает и их приходится просить у Всемирного банка.

О том, кто получает самые большие в Украине пенсии и почему ситуация не меняется, читайте в материале OBOZ.UA.

Элитные пенсионеры: кто они и какие пенсии получают

Обычный пенсионер после выхода на пенсию может рассчитывать примерно на пенсию в размере 29% от привычного заработка. Например, по данным ПФУ, средняя зарплата, с которой уплачивались взносы по состоянию на июнь (самые свежие данные), – 28,2 тыс. грн. Если в течение 35 лет постоянно получать среднюю зарплату, пенсия в 2026 году должна составить 6,1 тыс. грн.

И это всего 21,6% от средней зарплаты в июне. Формула расчета устроена так, что пенсия рассчитывается не исходя из последней зарплаты, а из среднемесячной зарплаты по стране за трехлетний период. И, конечно, это значительно меньшая сумма, чем последний заработок.

Но для судей закон предусмотрел особые правила. Пожизненное денежное содержание судьи в отставке рассчитывается в процентах от зарплаты на должности и может составлять от 50% до 90% от вознаграждения. 50% выплачивается при наличии 20 лет судейского стажа, а за каждый последующий год добавляется ещё по 2%.

Шаптала судилась с Пенсионным фондом Киева, и окончательное решение вынес Шестой апелляционный административный суд. Ее выплаты по решению суда увеличили с 50% до 90% от вознаграждения. Кроме того, ей увеличили и размер самого вознаграждения для расчета пенсии.

"Поскольку с 1 января 2020 года увеличен прожиточный минимум для трудоспособных лиц, как следствие, увеличен размер судейского вознаграждения, а потому верно заключение суда первой инстанции о том, что у Шаптали Н.К. с 01.01.2020 года возникло право на перерасчет ежемесячного пожизненного денежного содержания, исходя из вознаграждения судьи в размере 433 538,60 грн, а до 01.01.2020 года – из вознаграждения судьи, размер которого составлял 396 206,80 грн, согласно справке от 18 сентября 2019 года № 16/1-345-114", – говорится в материалах дела.

Здесь стоит отметить, что Шаптала воспользовалась нормами закона, и на пенсию в таком размере она имеет право в соответствии с действующим законодательством. Вопрос может заключаться лишь в том, насколько вообще справедливо таким образом рассчитывать "пенсию" судей в условиях, когда абсолютное большинство пенсионеров находится за чертой бедности (даже средняя пенсия ниже фактического размера прожиточного минимума).

Кто ещё из судей получает космические пенсии

В Украине пенсии выше 300 тыс. грн получают как минимум двадцать судей. В основном это те "служители Фемиды" на заслуженном отдыхе, которые занимали высокие административные должности. Например, бывший председатель Верховного Суда Ярослав Романюк за прошлый год получил от ПФУ 4,1 млн грн. Это примерно по 344,5 тыс. грн ежемесячно.

Вместе с тем значительно больше судей, находящихся на заслуженном отдыхе, получают чуть более 100 тыс. грн в месяц (что по украинским меркам также считается чрезвычайно много). Средняя пенсия (ежемесячное пожизненное денежное содержание) судьи по состоянию на 1 июля 2026 года составляла 114,4 тыс. грн.

Это особенно заметно на фоне других спецпенсий. В 2026 году правительство сохранило ограничения на выплаты, предусмотренные, в частности, Законом "О прокуратуре" (как и для других спецпенсионеров). Если такая пенсия превышает 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных – то есть 25 950 грн, – к сумме превышения применяются коэффициенты от 0,5 до 0,1. Чем больше выплата, тем меньшая часть превышения фактически выплачивается.

Для судей эта система не действует. Их пожизненное денежное содержание не включено в перечень выплат, к которым в 2026 году применяются такие понижающие коэффициенты. В то же время судьи могут через суд добиваться перерасчета выплат, если изменяется база, от которой рассчитывается их пожизненное содержание.

Именно поэтому в Украине существует огромный разрыв между обычными пенсиями и выплатами отдельных судей в отставке.

По данным Пенсионного фонда, по состоянию на 1 июля 2026 года в Полтавской области, например, средний размер пожизненного содержания судей составлял 91,8 тыс. грн в месяц. Для сравнения: средняя пенсия по возрасту там составляла 6,6 тыс. грн. То есть средний судья в отставке получал примерно в 14 раз больше, чем обычный пенсионер по возрасту.

При этом государство продолжает тратить значительные средства на исполнение судебных решений о перерасчете таких выплат. В бюджете Пенсионного фонда на 2026 год предусмотрено около 2 млрд грн на пенсии и пожизненное денежное содержание, назначенные или пересчитанные во исполнение судебных решений.

Таким образом, в 2026 году сложилась показательная ситуация: для прокуроров и других получателей спецпенсий государство установило фактическое сокращение выплат сверх определенного порога, тогда как пожизненное содержание судей остается без такого ограничения.

И здесь возникает вопрос не только о юридических гарантиях судей, но и о принципах пенсионной системы. С одной стороны – особый статус судей и гарантии их независимости. С другой – миллионы украинцев, для которых обычная пенсия исчисляется несколькими тысячами гривен. Однако в ситуации, когда средств в бюджете критически не хватает, возможно, стоит экономить, в том числе и на самых крупных выплатах.