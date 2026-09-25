Зеленский рассказал, где может состояться трехсторонняя встреча между Украиной, Россией и США

Вашингтон предложил начать подготовку к трехсторонней встрече США, Украины и России. Пока речь идет о встрече на техническом уровне.

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Состояться такая встреча может в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Где и когда может состояться трехсторонняя встреча между США, Украиной и РФ

Некоторые подробности о возможности трехсторонней встречи с участием США, Украины и РФ Зеленский раскрыл, отвечая на вопросы украинских СМИ в уже традиционном аудиоформате.

"Что касается трехсторонней встречи – американская сторона предложила подготовить ее и встретиться в трехстороннем формате на техническом уровне. Ждем от США предложения по дате. А что касается места проведения – Соединенные Штаты предложили Эмираты", – подчеркнул глава государства.

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