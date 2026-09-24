Люди вынуждены есть сорняки, чтобы выжить: как Россия сознательно морит голодом жителей оккупированных Олешек. Фото

Жители оккупированных Россией Олешек в Херсонской области остались без достаточного количества еды, воды, электричества, газа и медицинской помощи. Из-за нехватки продуктов люди уже вынуждены есть садовые сорняки, дети страдают от голода.

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Об этом говорится в расследовании BBC, авторы которого пообщались с жителями Олешек, волонтерами и другими людьми, осведомленными о ситуации в городе. По данным украинских властей, в Олешках и прилегающих районах остаются около 6 тысяч человек, среди них примерно 200 детей.

Россия морит голодом жителей оккупированного города

Олешки расположены на левом берегу Днепра, напротив украинских позиций, и в настоящее время фактически отрезаны от подконтрольной Украине территории. Город находится под российской оккупацией с 2022 года, а после разрушения Каховской ГЭС в 2023 году тысячи местных жителей лишились жилья из-за масштабного затопления.

Одна из жительниц города, которую BBC называет Галей, рассказала, что последняя доставка продуктов в Олешки была еще в мае.

"В городе нет еды. Я ем только раз в день – только ужин. Готовлю простой хлеб, иногда могу съесть его с помидором или медом и выпить чаю. Вот и все", – рассказала женщина.

По её словам, после того как у людей закончились овощи, которые они смогли вырастить летом, жители начали готовить садовые сорняки. В местных Telegram-чатах люди обсуждают, какие растения можно есть и как их правильно готовить, а также пытаются обмениваться продуктами или делиться ими.

В городе не работают магазины, а жители не могут приобрести не только продукты, но и одежду, а также средства гигиены. Электричества, газа и воды в Олешках нет еще с 2023 года.

Россия блокирует помощь и обвиняет Украину

Украина пыталась доставлять в город гуманитарные грузы, однако в последние месяцы эти попытки не увенчались успехом. Российские оккупационные силы фактически перекрыли возможность безопасно покинуть город: ранее некоторые жители выходили пешком по заминированным дорогам в поисках продуктов, но теперь это стало слишком опасно.

Ситуация в Олешках настолько критическая, что на этой неделе проблемы с городом признал даже Кремль. Там заявили о "критической ситуации" и "проблемах с поставками продовольствия и медикаментов", при этом утверждая, что российские военные якобы работают над их решением, и возложили ответственность за ситуацию на Киев.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал ситуацию в Олешках "полной блокадой" со стороны российских сил. Выступая на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, он призвал международное сообщество оказать давление на Россию, чтобы добиться доступа гуманитарной помощи в город.

Ситуация осложняется фактическим отсутствием медицинской помощи. По словам жителей, в городе частично работает лишь одна больница, которая открывается на несколько дней в неделю для проведения неотложных операций, в частности ампутаций.

Дети, оставшиеся в Олешках и прилегающих населенных пунктах, по словам собеседников BBC, страдают от недоедания, отсутствия медицинской помощи и образования.

В Олешках много погибших

Оккупация и блокада приводят не только к гуманитарной катастрофе, но и к значительному количеству смертей среди гражданского населения. BBC сообщает, что Управление ООН по правам человека зафиксировало в этом году информацию как минимум о 29 погибших и 54 раненых гражданских лицах в Олешках и Голой Пристани.

В то же время местные волонтеры считают, что реальное число погибших может быть значительно больше. Волонтер Ксения Архипова, которая после бегства из Олешек в 2022 году помогает организовывать доставку продуктов и медикаментов, а также эвакуацию людей, ведет собственный список погибших. По её словам, в нём уже около 1200 имен, однако она не всегда успевает его обновлять, поскольку список ежедневно пополняется.

Одна из местных жительниц рассказала свою историю о потере близких.

По словам Татьяны (имя изменено из соображений безопасности), оба её родителя погибли в Олешках этим летом. Она подтвердила их личности для BBC, предоставив даты рождения и фотографии, но попросила не публиковать их.

"Их застрелили в собственном доме. Туда пришли российские солдаты и хотели его отобрать", — рассказала она.

О гибели ещё двух человек рассказала Галина.

"Прошлой ночью погибли ещё двое мирных жителей", — говорит она.

Погибшие — супружеская пара, женщина их хорошо знала.

Они несли домой пакет с продуктами из соседнего городка Раденск, расположенного в 23 км оттуда, но не успели вернуться до начала комендантского часа, введенного российскими оккупационными властями. Их убил беспилотник.

Оккупанты ограничивают захоронение погибших

Местные жители также рассказали, что российские оккупационные власти ограничивают захоронение погибших. По их словам, если человек погиб от удара дрона, подорвался на мине или был убит иным насильственным способом, оккупационные власти требуют подтверждения смерти после вскрытия, проведенного российским врачом — провести такую процедуру в Олешках невозможно.

Из-за этого часть погибших, по словам местных жителей, долгое время остаётся непохороненной. Волонтеры рассказывают, что тела скапливаются в морге местной больницы, где зимой не было электричества, а порой их просто разрывают бродячие собаки.

Издание отмечает, что получило от жителей фотографии, подтверждающие эту информацию, однако из-за их чрезвычайно тяжелого характера не публикует эти материалы.

"Это инструмент психологического давления. Если попробуешь закопать труп, сам станешь следующим", — говорит Эстер Вратарева, соучредительница благотворительной организации Humanity, которая помогает людям в Олешках и на других оккупированных Россией территориях Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал международное сообщество обратить внимание на гуманитарную ситуацию в оккупированных Олешках и других общинах Херсонской области. Он подчеркнул, что гуманитарная катастрофа на временно оккупированном левобережье области является следствием действий России, которая блокирует помощь и препятствует эвакуации мирных жителей.

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