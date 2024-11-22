Скандальное дело "Юнигран": расследователи раскрыли масштабную схему с подсанкционным активом

Расследователям удалось установить, как Украина, вероятно, потеряла активы подсанкционного российско-украинского бизнесмена Игоря Наумца. Речь идет об активах "Юниграна", которые, по сути, были проданы частным компаниям.

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Об этом говорится в публикации Trap Aggressor (медийный проект аналитического центра StateWatch). 15 ноября дома у эксдиректора, а ныне бухгалтера компании "Юнигран-Сервис" Александра Стадника следователи Главного следственного управления Нацполиции провели обыски.

Это предприятие входит в группу компаний "Юнигран", которая выступает одним из лидеров отрасли по добыче и обработке гранита в Украине. Но они под санкциями, поэтому важно разобрать в мельчайших деталях ситуацию с отчуждением активов этой группы, которую контролировал также подсанкционный гражданин России Игорь Наумец.

Поэтому вполне логично разобрать ситуацию в деталях, объясняя юридические трюки, к которым прибегла группа украинских бизнесменов и правоохранителей, укравших актив, который впоследствии должен был быть взыскан в доход государства, говорится в публикации.

Империя Наумца: как это работало

Российские представители годами впивали свои финансовые когти в экономику нашего государства. Один из ярких примеров – бизнес-империя россиянина с паспортами РФ и Украины Игорь Наумец он контролировал группу компаний "Юнигран" . Весной 2023 года СНБО ввел санкции в отношении самого Наумца, его "фронтерки" из Великобритании Елены Калпы, а также еще трех кипрских юрлиц – Westgrinite Holdings Limited, ES Mining Company Limited и Smartdixi Limited.

Способ санкционирования – блокировка всех активов. Иными словами, в отношении имущества указанных пяти субъектов нельзя совершать какие-либо действия, что делает невозможным в будущем взыскание такого имущества в доход государства.

Относительно имущества, принадлежавшего этим компаниям, речь шла о более чем 250 объектах движимого и недвижимого имущества. Примерная стоимость всего указанных активов составляет более 4 млрд гривен. Для сравнения, это почти треть суммы пакета, объявленной министром обороны США Ллойдом Остином оборонной помощи Украине во время визита в Украину 21 октября 2024 года.

"50 на 50": меморандум Наумца-Шапрана как ключ к сохранению активов

Государство может потерять все, потому что группа "дельцов" оперативно перебросила все активы из юрлиц из предыдущей инфографики на вновь созданные компании . И плевать как на решение СНБО о санкционировании, так и на введение в действие этого решения указом Зеленского. Дело в том, что при сохранении санкций Минюст подаст иск в ВАКС о взыскании в доход государства российских активов и соответствующее имущество окажется, по результатам положительного решения, в Фонде госимущества.

К слову, журналисты проекта "Схемы" частично продемонстрировали, как Игорь Наумец использовал все свои связи и достаточно талантливо вывел активы из-под санкций в интересах бизнесмена Сергея Шапрана. В рамках указанного схематоза последний вместе с Наумцем подписали меморандум о распределении долей в бизнесе "50 на 50".

"Разработкой пошагового плана действий по краже подсанкционного имущества занимались сам Игорь Наумец, украинский бизнесмен Сергей Шапран, а также так называемый "кум Олега Кипера" (председатель Одесской областной военной администрации, Прим. Ред) Владимир Осипов. аресты на имущество целого списка юрлиц из группы "Юнигран", – говорится в публикации.

Однако не удивляет, что вышеупомянутые обстоятельства почему-то не заметили ни следователи, ни прокуроры, которые расследуют и процессуально направляют уголовное производство по группе "Юнигран". Более того, благодаря "слаженной работе" сотрудников органов уголовной юстиции и судей, а также государственных регистраторов и нотариусов потенциально государственное имущество Украины стало частным активом нескольких украинцев.

Как украли потенциально государственное имущество

Аресты на движимое и недвижимое имущество группы компаний "Юнигран" были наложены по решению следственного судьи Лычаковского районного суда Львова. Через несколько месяцев уже определением столичного Печерского райсуда за подписью судьи Сергея Вовка, эти же аресты отменены. И это спустя почти полгода после применения санкций.

Впоследствии уголовное производство от Офиса Генпрокурора переходит в столичную Подольскую окружную прокуратуру. Здесь и началось самое интересное, а именно вывод из-под контроля государства подсанкционных активов в пользу вышеупомянутой группы крайне талантливых лиц: Шапрана, Осипова и Наумца.

Отчуждение активов компаний из группы "Юнигран" происходило с задействованием "транзитных" предприятий, которые в день "приобретения" имущества отчуждали их вновь созданным предприятиям. Конечно, это чистое совпадение. В "каруселе" покажем каждую из транзакций по переброске активов группы "Юнигран", ведь о них уже рассказывали журналисты "Схем".

Группа дельцов задействовала как "заинтересованных" прокуроров, так и "лояльных" судей. Не сторонились нарушать закон и нотариусы, в частности Алла Рябыкина. В 2024 году Минюст наказал этого нотариуса, ограничив ей доступ к государственному реестру прав на недвижимое имущество. Рябыкина оспорила это наказание, и суд удовлетворил ее иск, отменив приказ Минюста.

Фиктивность заключенных договоров купли-продажи активов очевидна, ведь эти соглашения не намеревались создать юридические последствия на момент их совершения. Дальше – еще интереснее.

В марте 2024 года был заключен трехсторонний договор отступления права требования, двумя пунктами которого предусмотрено следующее. Компания "Юнигран-Сервис" передает предприятию "Энкрос" (напомним, что это фирма-"прокладка" – автор), а последние в свою очередь принимают на себя частичное исполнение финансового обязательства по договору поставки металлолома от 23 февраля 2024 года. Это соглашение было предварительно заключено между "Юнигран-Сервис" и "Олден Сервис".

Теперь ключевое в этом соглашении, а именно – предмет договора поставки. Речь шла о передаче от "Олден Сервис" в руки "Юнигран-Сервис" отходов и лома медных сплавов. На момент подписания вышеупомянутого договора сумма задолженности "Юнигран-Сервис" составила почти 329,5 млн гривен. В свою очередь новый должник – "Энкрос" – подтвердил принятие к частичному выполнению финансового обязательства по соглашению поставки на сумму 55,8 млн гривен.

Через два месяца, в мае 2024 года "Юнигран-Сервис" и "Энкрос" заключили договор о зачислении встречных однородных требований. Как следствие, у "Энкроса" возникли невыполненные денежные обязательства перед "Юнигран-Сервис" на сумму 55,8 млн гривен по договорам купли-продажи. В связи с этим, указанные компании пришли к согласию отнести встречные однородные требования друг к другу.

Скорее всего, такие договоры были заключены по всей общей сумме по сделкам по купле-продаже. Но точно – аналогично проведены "взаиморасчеты" между "Юнигран" и "Мартен Локс".

Из всего вышеизложенного делаем вывод, что "Юнигран-Сервис" и "Юнигран", отчужив в январе 2024 года принадлежащее предприятиям недвижимое имущество (фактически материально-техническую базу для осуществления хозяйственной деятельности) и не получив денежных средств по соответствующим договорам, приобрели металлолом на сумму свыше 329 млн. и 315 млн гривен соответственно. А в дальнейшем путем заключения договоров уступки права требования "зачислили встречные однородные требования".

"Ситуация с "Юнигран" является очередным подтверждением того, как на фоне реформ и обещаний ориентироваться на верховенство права в Украине снова оживают те же схемы, что господствовали во времена Януковича. Механизм вывода активов из-под санкций и переписывание имущества на новых "выращенных" " бизнесменов под прикрытием органов уголовной юстиции и судов показывает, насколько эффективно умеет система манипулировать правовыми инструментами в пользу "сильных мира сего"… Отсутствие должного контроля со стороны прокуратуры и судей, а тем более режим максимального содействия позволяет таким схемам процветать, сохраняя высокий уровень безнаказанности для причастных", – говорится в публикации.

OBOZ.UA уже неоднократно писал о схемах Наумца:

в частности, о том, как с помощью схем пытались спасти бизнес. Бенефициаром группы компаний стал Вагенкнехт Фритц Герберт Уолкер – лицо без гражданства с регистрацией в Германии. Соответствующие изменения в реестр были внесены 23 февраля, 6 и 7 марта 2024 года.

– лицо без гражданства с регистрацией в Германии. Соответствующие изменения в реестр были внесены 23 февраля, 6 и 7 марта 2024 года. о том, как подсанкционный "Юнигран" продолжает работу в Малине;

кроме того, в ноябре 2024 года стало известно об обысках у Шапрана. Вероятно, они связаны с незаконной добычей песка, в частности в Киеве, к которому считают причастным как самого Шапрана, так и его компаньона, одесского депутата Владимира Осипова. Шапрана после того, как он получил контроль над активами подсанкционного "Юниграна", неоднократно обвиняли в попытках взять под контроль весь рынок песка.

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