Кража подсанкционного "Юнигран": СМИ выяснили, как Шапран и Осипов получили спецразрешения

Эксдепутат из Броваров, бизнесмен Сергей Шапран и его партнер Владимир Осипов получили спецразрешения на добычу ископаемых по сомнительным процедурам. Дельцы вероятно разработали совместный план с подсанкционным бизнесменом Игорем Наумцем, основным бенефицеаром "Юнигран". Целью было опрокидывание его активов на вновь созданные компании, а также разделение долей в бизнесе 50 на 50. Проверить эту схему было бы невозможно без получения компаниями Шапрна и Осипова разрешений на недропользование.

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Об этом говорится в публикации Trap Aggressor (медийный проект аналитического центра StateWatch). Компания "Юнигран" известна своей деятельностью в добыче гранита и производстве продукции из этого природного ресурса, на протяжении многих лет оставалась одной из самых крупных в своем секторе.

Однако после того, как владельцы компании оказались под санкциями, в частности из-за связей с российским бизнесменом Игорем Наумцем, их бизнес испытал серьезные трудности. Это привело к тому, что они стали частью масштабной схемы обхода санкций, включавшей манипуляции с государственными разрешениями и перерегистрацию активов на вновь созданные компании.

Игорь Наумец, украинский бизнесмен с российскими корнями, стал основным бенефициаром группы компаний "Юнигран". После введения санкций против него, предусматривавших блокировку активов и прекращение лицензий, Наумец оказался в сложной ситуации. Согласно решению СНБО от 12 мая 2023 года, на его предприятиях были аннулированы лицензии на добычу полезных ископаемых. Это стало серьезным ударом для компании, поскольку без этих лицензий дальнейшая деятельность стала невозможной.

Однако вместо того, чтобы подчиниться санкциям, Наумец нашел себе нового партнера – Сергея Шапрана, который не только стал ключевой фигурой в обход санкций, но и помог в разработке плана, позволившего перебросить активы на вновь созданные компании. По этой схеме активы "Юнигран" были переведены на другие структуры, распределенные между партнерами на уровне 50 на 50. Стоимость активов, по предварительным оценкам, достигала 4 миллиардов гривен.

В этой схеме не обошлось без участия еще одного важного игрока – Владимира Осипова. Эксдепутат Одесского облсовета от запрещенной партии ОПЗЖ стал важным звеном в процессе смены бенефициаров компаний и обработки соответствующих документов. Осипов, известный своими тесными связями с украинской политической элитой, в частности, с Олегом Кипером, продолжал активно влиять на ситуацию с переоформлением активов.

Ключевым аспектом этой схемы было перерегистрирование спецразрешений на недропользование. Чтобы продлить добычу гранита, компании "Юнигран" нужно было получить новые разрешения. Они обратились в Государственную службу геологии и недр Украины (Госгеонадр) с просьбой восстановить эти разрешения. 18 марта 2024 года руководитель Госгеонадр Роман Опимах подписал приказ о возобновлении спецразрешений для трех компаний, связанных с Наумцем.

Однако этот приказ нарушал законодательство, поскольку санкции против компаний не были упразднены, и деятельность подсанкционных компаний была фактически возобновлена из-за манипуляций с регистрационными данными. Через несколько дней после этого столичная нотариус Татьяна Гапон подала жалобу на изменения в реестре, указав на незаконное вмешательство в систему. Это привело к отмене регистрационных изменений Министерством юстиции.

Однако это не стало концом истории. После того, как Минюст возобновил предварительные записи, ситуация с переоформлением активов продолжала развиваться. В апреле 2024 г. были зафиксированы новые попытки незаконных изменений в реестрах. Это происходило с помощью нотариусов, которые имели доступ к регистрационным данным, что позволяло манипулировать информацией без проверок санкций.

Несмотря на многочисленные юридические препятствия, активы "Юниграна" постепенно были переведены на новые компании. Игорь Оноприенко и Александр Ярмолюк, руководители предприятий, принадлежавших группе "Юнигран", продали спецразрешения на пользование недрами новой компании "Новел Пром", связанной с Сергеем Шапраном. Эта операция была согласована с Госгеонадрами, несмотря на имеющиеся запреты.

В ноябре 2024 года на фоне правовых скандалов эти разрешения были вновь переданы в собственность "Коростенской добывающей компании" и "Малинской добывающей компании", принадлежащих инвесторам, связанным с Alumeta Group. Но судебный процесс по этим действиям еще не завершен. Хозяйственный суд Киева продолжает рассматривать вопросы, связанные с отчуждением активов и планирует вынести окончательное решение в декабре 2024 года.

OBOZ.UA уже неоднократно писал о схемах Наумца. А именно о том, как:

активы подсанкционного российско-украинского бизнесмена Игоря Наумца были выведены из-под санкций и проданы частным компаниям и об операции, к которой были привлечены украинские бизнесмены и чиновники, включавшая незаконную переписку имущества через фиктивные соглашения и манипуляции с юридическими лицами;

были выведены из-под санкций и проданы частным компаниям и об операции, к которой были привлечены украинские бизнесмены и чиновники, включавшая незаконную переписку имущества через фиктивные соглашения и манипуляции с юридическими лицами; с помощью схем пытались спасти бизнес. Бенефициаром группы компаний стал Вагенкнехт Фритц Герберт Уолкер – лицо без гражданства с регистрацией в Германии. Соответствующие изменения в реестр были внесены 23 февраля, 6 и 7 марта 2024 года.

– лицо без гражданства с регистрацией в Германии. Соответствующие изменения в реестр были внесены 23 февраля, 6 и 7 марта 2024 года. о том, как подсанкционный "Юнигран" продолжает работу в Малине ;

в ноябре 2024 года стало известно об обысках у Шапрана. Вероятно, они связаны с незаконной добычей песка, в частности, в Киеве, к которому считают причастным как самого Шапрана, так и его компаньона, одесского депутата Владимира Осипова. Шапрана после того, как он получил контроль над активами подсанкционного "Юниграна", неоднократно обвинялся в попытках взять под контроль весь рынок песка.

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