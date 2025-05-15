АРМА закрывает глаза на хищения подсанкционного имущества? На арестованном заводе группы "Юнигран" Шапрана и Осипова ведутся работы

Журналисты-расследователи зафиксировали несанкционированные работы на камнедробильном заводе в Малине (Житомирская область). Это предприятие входит в подсанкционную бизнес-империю Игоря Наумца "Юнигран" и официально передано в управление Агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА).

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Об этом говорится в материале "СтопКора". Отмечается: работы ведутся с помощью "арестованной" спецтехники.

"Очередной подсанкционный завод из группы компаний "Юнигран" пророссийского Игоря Наумца в "кооперации" с Сергеем Шапраном продолжает "по-тихому" работать и собирать вне бюджета огромные ежемесячные доходы. ... С находящегося под арестом завода вывозят остатки готовой продукции и целую очередь из грузовиков, выстроившихся возле объекта", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: когда журналисты начали фиксировать нарушения, водители стали двигать грузовики с места и чуть не раздавили их. На место происшествия была вызвана полиция.

Работы ведутся незаконно

Расследователи напомнили, что в марте 2025 года АРМА получило в управление активы группы компаний корпорации "Юнигран" – в соответствии с постановлениями Печерского районного суда Киева. Об этом официально сообщили:

Председатель АРМА Елена Дума.

Список арестованного имущества содержит более 130 единиц специальной автомобильной техники, земельные участки и объекты недвижимости, а также специальные разрешения на пользование недрами.

Вместе с тем напомним: по данным журналистов, владелец "Юниграна", бизнесмен Игорь Наумец в 2001 году получил гражданство России, а в 2014-м, после достижения 45-летия, обновил паспорт. Сам бизнесмен утверждает, что российского паспорта у него нет, но подлинность документа подтверждают данные с государственного портала РФ "Госуслуги", а также выписки о собственности в иностранных компаниях, где указывается его российское гражданство.

Весной 2023 года СНБО ввел санкции против Наумца и его доверенного лица, гражданки Великобритании Елены Калпы, на которую пытались перезаписать активы Наумца после возбуждения уголовного дела. Также санкции касались ряда кипрских фирм, владеющих украинскими компаниями холдинга "Юнигран".

Ранее броварской экс-депутат и бизнесмен Сергей Шапран получил контроль за активами подсанкционной группы компаний "Юнигран", принадлежавшей Игорю Наумцу. Для этого, по данным СМИ, был задействован ряд вновь созданных фирм. Еще в 2022 году компания с орбиты Наумца, несмотря на действие санкций СНБО, начала продавать свое имущество по сниженным ценам фирмам-прокладкам, которые практически сразу перепродавали те же активы вновь созданным компаниям. Такой механизм применялся ко всему имуществу – от офисов, заводов и автопарка до выездных ворот и ручного инструмента.

Также сообщалось, что, покупая через фирмы Владимира Осипова и оформляя на свои компании имущество "Юниграна", Шапран также приобрел склад, который предприятие ООО "Юнигран-Сервис" использовало для хранения промышленной взрывчатки и запалов к ней. Объект расположен на территории АО "Малинский камнедробильный завод". "Так магнат фактически купил помещение вместе со взрывчаткой, не имея для этого лицензии", – отмечают журналисты.

16 ноября 2024 года Печерский районный суд Киева наложил арест на счета ряда предприятий, которые, по данным следствия, использовались для обхода санкций. Однако даже после этого продажа щебня, песка и других строительных материалов не прекратилась. Руководители компаний просто открыли новые счета и переориентировали платежи клиентов. В результате более полумиллиарда гривен за 2024 год прошли мимо государственного бюджета, попав в частные карманы.

Журналисты получили документы, свидетельствующие о том, что в сентябре 2023 года в Стамбуле состоялась встреча между Игорем Наумцем и Сергеем Шапраном. На ней был заключен меморандум, по которому Наумец передавал Шапрану половину своей империи "Юнигран" в обмен на "юридическое сопровождение". За эти услуги пивоваренный предприниматель должен был заплатить всего 12 млн долларов – десятую часть реальной стоимости активов.

Условия договора также предполагали, что после "перезагрузки" бизнеса Наумец продолжит получать часть доходов, что свидетельствует о возможном скрытом сохранении российского влияния на украинский бизнес.

В то же время судьи Киевского апелляционного суда в начале февраля 2025 года сняли арест с части имущества "Юниграна" и всех счетов компаний-"дубликатов". Это позволяло новым владельцам "Юниграна" обходить санкции и избегать национализации ценных месторождений общей стоимостью около 1 млрд грн.

Кроме того, из-за отсутствия полной коллегии судей 6 февраля были отменены два судебных слушания, в которых предметом спора является арест имущества компаний с орбиты "Юниграна" и Шапрана, а также его бизнес-партнера Осипова. Еще одно слушание было запланировано на 10 февраля, но не состоялось из-за нехватки времени на изучение материалов и было перенесено.

Тем не менее благодаря слаженной работе СМИ и правоохранителей, активы подсанкционной бизнес-империи "Юнигран" удалось передать государству.

Однако ведущиеся работы на заводе в Малине дают основания говорить, что АРМА закрывает глаза на хищение подсанкционного имущества. В связи с этим OBOZ.UA обращается к правоохранителям с просьбой:

Отреагировать на ситуацию.

Заблокировать незаконную работу предприятия.

Выяснить, кто стоит за этим правонарушением.

OBOZ.UA продолжит следить за развитием дела – чтобы убедиться, что закон будет соблюден, а виновные – привлечены к ответственности.

Как сообщал OBOZ.UA:

Сами Шапран и Осипов, вероятно, готовятся к тому, что правоохранители объявят им о подозрении. Об этом свидетельствуют попытки дельцов продать свои еще не арестованные активы, а также нежелание Национальной полиции выпускать Шапрана и его адвоката за границу.

В то же время Шапран банкротит компанию, которую недавно получило в управление АРМА. В частности, по словам самого Наумца, только в "Юнигране" задолженность перед коллективом превышает 8 млн грн, а в остальных компаниях число превышает 10 миллионов.

Также ранее из-за дела Шапрана и Опимаха был уволен замглавы Госгеонадр Сергей Дехтяренко. Он исполнял обязанности руководителя Госгеонадр после отставки Романа Опимаха и до назначения Олега Гоцинца.

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