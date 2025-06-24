Шапрана задержали при попытке сбежать за границу: скандальному дельцу огласили подозрение и избрали меру пресечения по делу "Юниграна". Фото

В Украине объявили ряд подозрений по делу о присвоении активов подсанкционной империи россиянина Игоря Наумца "Юнигран" стоимостью около 1 млрд грн. Среди ключевых фигурантов – броварской экс-депутат и бизнесмен Сергей Шапран. Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины совместно со следователями полиции и Офисом генпрокурора Украины уже задержали Шапрана при попытке пересечь государственную границу на арестованной машине. Также суд избрал меру пресечения дельцу – содержание под стражей в течение 60 дней с возможностью внесения залога более 100 млн грн (100 200 737 грн).

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Об этом свидетельствуют данные с заседания Печерского районного суда г. Киева (судья – Анна Гридасова) 24 июня 2025 года, на котором побывал корреспондент OBOZ.UA. Во время этого заседания Шапрану и избирали меру пресечения.

Так, было подано ходатайство на имя следственного судьи Печерского райсуда Киева от имени следователя Нацполиции Назария Лабзенко, согласованное прокурором Игорем Семеноговым. В документе суд просили применить к Шапрану меру пресечения в виде содержания под стражей в течение 60 суток (со дня задержания 21 июня). Таким образом суд частично удовлетворил ходатайство стороны обвинения, добавив возможность внесения залога.

Прокурор во время обоснования озвучил детали задержания Шапрана 21 июня на Львовщине, а также некоторые результаты предварительного расследования. Он отметил, что Шапрана, в частности, подозревают:

во внесении в официальные документы заведомо ложных сведений по предварительному сговору группы лиц;

несанкционированном изменении информации, которая обрабатывается в автоматизированных системах;

легализации имущества, полученного преступным путем.

"Всего в настоящее время в ходе досудебного расследования было установлено, что было организовано завладение имуществом на сумму более 124 млн грн. Указанные обстоятельства подтверждаются материалами досудебного расследования..., а именно показаниями бухгалтера ООО "Юнигран", которая отметила, что действительно к ней позвонил Наумец (подсанкционный экс-владелец "Юниграна", – Ред.) и сообщил, что у него появился новый партнер Шапран, с которым они будут распределять доходы и бизнес 50/50. Также протоколы допроса других лиц, протоколы обыска, в том числе транспортного средства во время задержания, на который был наложен арест", – заявил представитель стороны обвинения.

Сам Шапран прокомментировал свое задержание и заявил, что бежать якобы не собирался. По его словам он хотел на Закарпатье встретиться с женой, которая должна была приехать из-за границы, где находится из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Стоит отметить, что часть заседания проходила в закрытом формате. На ней, как сообщалось, шла речь о состоянии здоровья подозреваемого.

Теперь остается открытым вопрос, почему до сих пор национализированы не все активы "Юниграна". Чем дольше государство не получает их в полноценную собственность, тем больше потенциальных поступлений теряет госбюджет.

Дело "Юниграна": история вопроса и важные нюансы

Речь идет об уголовном производстве № 42022000000000455. Оно касается активов "Юниграна", которые Шапран и его партнер Владимир Осипов присвоили по давно известной СМИ схеме – с помощью перерегистрации активов Наумца на подконтрольные ООО "ЮНИ ЛЮКС", ООО "ПУЛЬСАР-П", ООО "ЮНИ ЛОГИСТИК", ООО "ЮНИ СЕРВИС", ООО "ЮНИ СТОУН ПЛЕНТ", ООО "Малинская добывающая компания", ООО "Коростенская добывающая компания", а ООО "Стройиндустрия-Сервис ЛТД".

Так, изначально гражданин РФ Игорь Наумец создал в Украине группу компаний "Юнигран" (в составе ООО "Юнигран" ООО "Юнигран Сервис", ООО "Стройиндустрия-Сервис ЛТД", АО "Малинский камнедробильный завод", АО "Коростенский карьер", ЧАО "Пинязевицкий карьер" и других предприятий). Деятельность этих компаний в условиях полномасштабной российской агрессии создавала безопасность украинской государственности, и 12.05.2023 Указом Президента №279/2023 было введено в действие решение СНБО о применении санкций в виде блокирования активов группы компаний "Юнигран" и ее бенефициарных владельцев.

Этой ситуацией в 2023 году решили воспользоваться Шапран и Осипов. Их целью стало присвоение активов, которые должно было получить государство. Свой план дельцы начали приводить в действие со снятия арестов. После их отмены, вероятно с привлечением "нужных" судей, для дельцов открылсяпуть к выводу заблокированных активов из-под санкций с их последующим присвоением. В итоге имущество группы компаний "Юнигран", выведенное на подконтрольные компании, фактически перекочевало в собственность Шапрана.

Сам Шапран не скрывал своего участия в завладении активами "Юниграна", комментируя эти обстоятельства с участием своего адвоката Елены Доненко. "Я "на моменте" сделал это – просто купил автомобиль, здание, спецразрешение. И права собственности перешли ко мне", – рассказывал, в частности, сам Шапран в интервью от 4 февраля 2025 года.

Позже уголовное производство о завладении "Юниграном" получило ход. Были наложены аресты на имущество и корпоративные права ООО "ЮНИ ЛЮКС" ООО "ЮНИ СЕРВИС", ООО "ЮНИ СТОУН ПЛЕНТ", ООО "Коростенская добывающая компания", ООО "МАЛИНСКАЯ добывающая компания". То есть именно тех ООО, на которые Шапран и Осипов вывели подсанкционные активы "Юниграна". Также было арестовано ООО "Стройиндустрия-Сервис ЛТД".

Арестованные корпоративные права и имущество переданы в управление АРМА. Впрочем, часть этих активов продолжила работу, несмотря на аресты. Тем более, что Шапран ехал за границу на машине, которая также находится под арестом. Это вызывает вопросы к работе АРМА.

В конце мая 2025 года Минюст официально вернул государству захваченное имущество подсанкционного "Юниграна". Ведомство отменило незаконную продажу и аннулировало регистрационные процедуры по передаче недвижимых активов ООО "Юнигран" и ООО "Юнигран-Сервис".

Как сообщал OBOZ.UA, параллельно с этим еще одна фирма из орбиты Шапрана пытается за бесценок получить ценный актив – спецразрешение на добычу гранита. Его купили по очень низкой цене в 30 тыс. грн, хотя реальная стоимость может составлять по разным оценкам от 3,7 млн до 12,8 млн грн.

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