'Откат от справедливости': Зеленский анонсировал новые санкции после скандала на Олимпиаде

Президент Украины Владимир Зеленский 15 февраля объявил о подготовке нового санкционного пакета против российских лиц. Обращение прозвучало в конце 1453-го дня полномасштабной войны и касалось ситуации вокруг Олимпиады.

Текст обращения обнародовал Официальный канал Офиса Президента Украины в Telegram. В сообщении глава государства заявил: "Готовим новый санкционный пакет в отношении российских лиц, которые работают на войну и ставят спорт на службу войне. Документы уже подготовлены, и этот украинский санкционный пакет должен быть сигналом для других в мире – сигналом, что нельзя просто закрывать глаза на поддержку агрессии".

Зеленский подчеркнул, что решение Украины должно стать примером для других государств. По его словам, санкции направлены против тех, кто, как он отметил, использует спортивную сферу для поддержки войны.

"Когда украинцам на Олимпиаде запрещают даже вспоминать жертв российской агрессии, то это точно глобальный откат от справедливости. Будем восстанавливать справедливость. Указ о санкциях – вскоре. Слава Украине!" – заявил президент.

Детали заявления

Глава государства подчеркнул, что документы для введения ограничений уже подготовлены. Он уточнил, что санкционный пакет будет касаться российских лиц, которые работают на войну и, по его словам, привлекают спорт к этой деятельности.

Обращение было обнародовано 15 февраля, в день, когда продолжается 1453-й день полномасштабной войны России против Украины. Отдельно президент акцентировал, что будущий указ должен стать сигналом для международного сообщества о недопустимости поддержки агрессии.

Как сообщал OBOZ.UA, Владислава Гераскевича дисквалифицировали с Олимпийских игр 2026 года в Милане-Кортине перед стартом соревнований по скелетону из-за того, что он использовал шлем с изображениями погибших украинских спортсменов, несмотря на запрет МОК. Международный олимпийский комитет и Международная федерация бобслея и скелетона признали такой шлем нарушением правил нейтралитета и предложили альтернативу в виде черной повязки, которую Гераскевич не принял.

Спортсмен подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), но решение о дисквалификации оставили в силе.

В свою очередь отец спортсмена Михаил Гераскевич назвал истинные причины решения МОК дисквалифицировать его сына.