Независимо от того, осознано это соответствующими странами, в том числе Украиной, или нет, в наше переменчивое время - а другого новый миропорядок и не предусматривает - единственной реальной гарантией безопасности является наличие в стране американской собственности.

Причём любой: на месторождения, курорты, музеи мирового уровня, определённую инфраструктуру, фермы, строительство, остатки собственной промышленности и т.д.

И чем больше размеры такой собственности, тем больше (прямо пропорционально) эта гарантия, причём хоть при Трампе, хоть после него, ибо перемены в этом году и чуть ранее произошли необратимые и от персоналий потому уже тоже не зависят.

(Если страны хотят жить, американская собственность в них нужна именно им, а не Соединённым Штатам, у которых от неё лишь добавляются дополнительные хлопоты по защите СВОЕГО на далёком чужом нестабильном континенте.)

Для мира, однако, нужна не только объективная составляющая - собственность, но и субъективная - государственная политика, и здесь ведущую роль должны сыграть так называемые "партии уклонистов".

По информации Павла Казарина "членов" такой "партии" у нас 6 миллионов - и это не считая из родственников, друзей и прочих сочувствующих.

Так что реально речь может идти о решающей роли именно уклонистов (а эти члены к тому же наиболее политически активны!) в формировании структуры будущей власти.

Это вовсе не является какой-то чисто украинской особенностью: в Германии, к примеру, социологи недавно, напомню, выяснили, что только 38 процентов немцев готовы защищать свою страну с оружием в руках, причём "безусловно" - лишь 16 процентов и остальные 22 - "возможно".

В отношении же к обязательной военной службе интересной оказалась естественная возрастная разница: в целом против неё (если не хватит добровольцев) - лишь 37 процентов, то есть большинство в Германии её поддерживает, но среди молодёжи, которой, собственно, и коснётся призыв, - против выступает уже 61 процент.

Итак, "партии уклонистов" и в Европе будут играть не меньшую, чем у нас, роль во влиянии на политический спектр.

Ну а страны, демонстрирующие к войне подобное отношение, то есть именно мирно ориентированные, должны соответственно обеспечивать свою безопасность, прежде всего, не военным - см. выше - путём.