Відчув неймовірну енергію, спілкуючись із нашою молоддю та діаспорою з усіх куточків планети – від Португалії до Австралії. Під час онлайн-зустрічі з лідерами українського молодіжного руху детально обговорили підготовку до акцій на підтримку України, які відбудуться по всьому світу 24 лютого.

Видео дня

Було важливо побачити ці натхненні очі та почути про реальні кроки, які здійснюють сотні тисяч молодих українців за кордоном: від закриття російських фірм у Празі до масштабних акцій на підтримку наших дітей у Парижі. Ви – жива сила й живий голос країни за кордоном.

Закликав молодь змінити меседжі. Ми не нація жертв, а нація борців. Ми вистояли, продовжуємо руйнувати імперські амбіції Кремля й сьогодні є щитом демократичної Європи. Ми не просимо милостині, а вимагаємо справедливості та інструментів для захисту цивілізованого світу.

Щиро вдячний кожному українцю за кордоном, хто береже в собі українське. Гуртуйтеся, дійте сміливо й пам’ятайте: ми чекаємо на вас удома, бо саме вашими руками розбудовуватиметься нова, сильна й модернова Україна.