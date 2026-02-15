Примечательно выступление главы МИД Китая Ван И на Мюнхенской конференции по безопасности, в котором он заявил, что Европа наконец-то "набралась смелости" начать вести переговоры с Россией о войне в Украине. Выглядит с первого взгляда как ирония, но эта ирония идет вопреки официальной позиции самой России, которая против участия Европы в переговорах. Так же не приветствует активное участие в переговорах Европы и Трамп.

Таким образом Китай пытается навести с Европой свои мосты, и эти мосты должны быть о безопасности. Конечно, идеализировать Китай не нужно, но он имеет инструменты закрыть вопрос российско-украинской войны в случае достижения глобальных договоренностей с Западом.

Достичь таких договоренностей сложно, но возможно. Присутствие в Мюнхене главы МИД Китая в Мюнхене и запланированный на апрель визит Трампа в Китай – тому свидетельство.