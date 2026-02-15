Лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо, которого ненавидят российские болельщики, стал первым человеком на планете, который завоевав шесть выиграл девятую "золотую" медаль Олимпийских игр и установил исторический рекорд по количеству "золотых" наград среди всех участников зимних Игр. На Олимпиаде-2026 в Милано-Кортине 29-летний норвежец стал лидером команды в мужской эстафете 4×7,5 км, закрепив статус главного чемпиона зимней Олимпиадной истории.

Клебо добавил к своей коллекции "золотые" медали за дистанции 10 км вольным стилем, 20 км скиатлон и индивидуальный спринт, став первым спортсменом, обогнавшим своих соотечественников — лыжников Мари Бьорген, Бьорна Дэли и биатлониста Оле Эйнара Бьерндалена — по количеству "золотых" медалей.

Во время эстафеты норвежцы шли вровень с командами США и Италии, но после второго этапа смогли создать десятисекундный отрыв, который третий участник довёл до 12 секунд, а Клебо довёл гонку до победы с преимуществом в 22 секунды.

Эта победа была для Клебо самой лёгкой на Играх: "Абсолютно никаких сомнений, это была его самая лёгкая "золотая" медаль этих Игр". Эксперт Росамунд Масгрейв отметила, что Клебо уже, вероятно, думал о следующих гонках, сохраняя силы для завоевания ещё двух "золотых", – заявил комментатор TNT Sports Иэн Вудс.

После этой эстафеты Клебо по-прежнему претендует на медали в командном спринте и масс-старте на 50 км, что может довести его итоговую коллекцию на Играх-2026 до шести "золотых" и одиннадцати в карьере.

Как сообщал OBOZ.UA, Клебо ненавидят россияне за его позицию по возвращению страны на мировые турниры. Не так давно на норвежца с оскорблениями набросился четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов. Позже фирменную истерику против Клебо устроил и двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев

