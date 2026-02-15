Усі, хто цікавиться американським життям, процесами які відбуваються в Сполучених Штатах, напевне, погодяться, що війна в Україні залишається багато у чому одним із ключових чинників, які впливають на внутрішню політику США та підготовку до проміжних виборів у листопаді 2026 року. Ці проміжні вибори мають вирішальне значення для Дональда Трампа, оскільки вони визначатимуть долю його другого терміну на посаді президента, його здатність реалізовувати свою законодавчу програму та рівень захисту від потенційних розслідувань.

Давайте спробуємо коротко зʼясувати які ці ключові причини та чому вибори важливі для Трампа:

Перш за все - ризик імпічменту та розслідування. Спікер Палати представників Майк Джонсон і сам Трамп відкрито попереджали, що якщо демократи виграють проміжні вибори, президент може зіткнутися з черговим імпічментом. Контроль демократів над Палатою представників також відкриє двері для численних розслідувань Конгресу щодо його адміністрації.Друге - законодавчий параліч роботи Конгресу. Трамп наразі спирається на республіканську більшість в обох палатах Конгресу. Втрата контролю над будь-якою з них фактично зупинить його законодавчу діяльність і змусить Трампа правити виключно за допомогою указів, що значно знизить ефективність роботи президента США та істотно підірве його політичний імідж, оскільки центр американської політики повернеться у Конгрес, де і будуть ухвалюватися найбільш важливі рішення, а не у Білому домі, як це є зараз. Треба памʼятати, що проміжні вибори визначають, яка партія контролюватиме Палату представників (усі 435 місць) та Сенат (близько третини місць).

Вирішальним фактором є те, що Партія, яка володіє більшістю у Конгресі, встановлює порядок денний та очолює ключові комітети. Ця обставина може мати надзвичайно важливе значення щодо впливу на президента. Якщо опозиційна партія отримує контроль хоча б над однією палатою, вона може блокувати чи затримувати президентські ініціативи та закони. Фактично можливості президента в значній мірі будуть залежати від Конгресу.

Третє - не секрет, що вибори 2026 року розглядаються як барометр популярності Трампа та його політики. Перемога республіканців підтвердить мандат на подальші зміни, тоді як поразка може призвести до того, що Республіканська партія почне дистанціюватися від Трампа напередодні президентських виборів 2028 року. Ці вибори можуть дати відповідь на важливе питання, чи втомились Сполучені Штати від Трампа, чи ще ні.

Четверте - результати виборів вплинуть на здатність Трампа реалізувати свій мирний план щодо війни в Україні, включаючи фінансування та політичну підтримку угод, які можуть вимагати схвалення Конгресу. Переважна більшість американських виборців продовжує підтримувати справедливу війну України проти російських загарбників і надання Україні допомоги, а тому нездатність Трампа завершити війну в Україні, як він багато разів обіцяв, може негативно позначиться на результатах цих проміжних виборів, оскільки довіра у виборців до Трампа пілірвана, в тому числі і його повним фіаско щодо завершення війни в Україні.

Це тільки деякі важливі питання, які істотно впливають на результати цих проміжних виборів для Трампа. Станом на лютий 2026 року, опитування The Economist/YouGov показують, що 39% виборців готові підтримати демократів, порівняно з 31% для республіканців. Трамп закликав партію "націоналізувати" вибори, щоб мобілізувати свій електорат навколо національних питань, таких як імміграція та економіка.

Але є ще один важливий аспект цих проміжних виборів для подальшої політичної карʼєри Трампа і він стосується президентських виборів у 2028 році, які багато у чому визначать політичний ландшафт перед наступною президентською гонкою. Успіх республіканців укріпить позицію Трампа, як лідера партії, в той час як поразка може заставити партію почати пошук нових лідерів у "посттрампівську" епоху.

Відомо, що нинішня адміністрація президента робить ставку на економічний бум до середини 2026 року (зниження ставок, податкові стимули), щоб підвищити шанси республіканців на перемогу, але опитування та прогнози показують високі шанси демократів повернути контроль над Палатою представників (близько 82%), на той час як республіканці мають більше шансів зберегти Сенат (близько 63%). За повідомленням The Washington Post, Трамп вже почав намагатися вплинути на виборчий процес, включаючи призи до правил "націоналізації".

У цій достатньо складній політичній ситуації в середині США великої ваги набирають деякі зовнішньополітичні кроки Трампа, в тому числі і щодо завершення війни в Україні. Спираючись на обʼєктивну оцінку політичної діяльності Трампа, а також приймаючи до уваги неоднозначну реакцію на окремі дії і рішення Трампа, а також підтримку і довіру до цих рішень президента з боку виборців, можна припустити, що поразка України у війні проти путіна може спричинити надзвичайно негативні наслідки і для Трампа і для Республіканської партії.

Багатьох американських виборців особливо непокоїть дивна поведінка Трампа щодо його стосунків з путіним і як результат - фактичне блокування допомоги Україні та тиску Трампа і його адміністрації, які намагаються примусити Україну до капітуляції.

Серед американців дуже розвинуто почуття справедливості, яке може мати вирішальне значення на проміжних виборах. Американці усвідомлюють, що примушувати жертву агресії, якою є Україна, що визначено на світовому рівні у відповідних резолюціях ООН, до здачі своєї території агресору - це не тільки не справедливо, а й аморально.

Переважна більшість американців є віруючими людьми, адже бути віруючим це означає довіряти Богу, будувати життя згідно Його заповідям, відчувати Його присутність і прагнути виконати Його волю, що передбачає не тільки обряди, але і внутрішню вірність. Віруюча людина повинна прагнути до справедливості, так як праведність — це суворе слідування заповітам, що включає в себе милосердя і безгрішність, що є проявом віри в дії. Віруюча людина має бути справедливою у справах, не обманювати й не привласнювати чужого.

Справедливість означає не залишатися байдужим до утисків інших. Це визнання того, що перед Богом усі люди мають рівну гідність, незалежну від статусу чи багатства.

Однак, важливо пам'ятати, що в духовному контексті справедливість часто йде пліч-о-пліч із милосердям. Справедливість вимагає "віддати кожному належне", а віра вчиться робити це з любов’ю та співчуттям. Саме про це чують американці проповіді своїх пасторів у американських церквах.

Саме про це говорив і Трамп та інші президенти на щорічних Національних Молитовних сніданках, де мені теж видавалось бути багато разів. Спілкуючись з американцями протягом багатьох років чітко усвідомив, що вони щиро вірять у справедливість і милосердя, а тому вони не будуть підтримувати агресію путіна, який щодня віддає накази вбивати тисячі мирних українських людей, серед яких діти, жінки, люди похилого віку, тільки тому що вони українці.

І це для американців є неприйнятним, що їх президент, замість того щоб проявити справедливість, про яку він розповідає американцям, і підтримати жертву агресії, насправді підтримує агресора путіна.

Особливо неприйнятним є тиск американської адміністрації на владу України. Виходить так, що Трамп діє в інтересах путіна. Тому завершення війни в Україні може бути важливим політичним фактором перед проміжними виборами.

Це підтвердження є частиною політичного аналізу та публічних заяв, зокрема з боку українського керівництва, але воно не є гарантованим фактом. Основна логіка полягає у тому, що завершення війни в Україні може стати для Трампа ключовою передвиборчою "фішкою" перед проміжними виборами.

Президент України Зеленський у нещодавньому інтерв'ю The Atlantic прямо повідомив, що "немає більшої перемоги для Трампа, ніж припинення війни", і що це найвигідніша ситуація для нього саме до проміжних виборів.Трамп встановив неофіційний дедлайн для досягнення мирової угоди — червень 2026 року. Аналітики пов’язують цей поспіх саме з бажанням отримати політичні дивіденди та представити себе "миротворцем" до початку активної фази виборчої кампанії.

Трамп тисне на Київ, щоб той "почав рухатися" до угоди вже зараз, побоюючись, що затяжна війна після літа 2026 року стане для нього токсичною темою на виборах.

Трамп дійсно розглядає швидке завершення війни як спосіб зміцнити свій рейтинг перед виборами 2026 року, проте результат залежатиме від того, чи буде ця угода сприйняти американськими виборцями, як справжня перемогу, а не як поступка агресору.

Є ще деякі важливі питання, які можуть істотно змінити розподіл сил на майбутніх проміжних виборах і які становлять для Трампа і його команди серйозну загрозу для утримання влади. А тому перемога України і справедливе звершення цієї жахливої війни може в певній мірі затьмарити цей загрозливий для Трампа і його партії негатив і спонукати його негайно змінити стратегію завершення війни в Україні на умовах путіна на переможне завершення війни Україною і справедливе її завершення.

Але, давайте повернемось до цих факторів.

Станом на поточний час, справа Епштейна та питання зв'язків Трампа з Кремлем залишаються ключовими факторами, які впливають на американський політичний ландшафт напередодні проміжних виборів до Конгресу.

Справа Епштейна на проміжні вибори може мати надзвичайно негативний вплив. Оприлюднення в січні-лютому 2026 року мільйонів сторінок нових документів у справі Джеффрі Епштейна створює значні політичні ризики для Республіканської партії: адміністрація Трампа стикається з рекордно низькими рівнями схвалення, а контроль президента над власною базою виборців може дуже послабшати.

Деякі республіканці в Конгресі висловлюють невдоволення через велику кількість правок із отриманої інформації в оприлюднених файлах. Це призвело до голосування частини республіканців разом із демократами за обмеження певних ініціатив Трампа, наприклад, щодо тарифів. Опитування показують, що 67% американців вважають, що уряд під керівництвом Трампа неправильно діяв у більшості файлів Епштейна з публікації.

У лютому 2026 року з’явилися нові свідчення та листи, які вказують на те, що Трамп міг знати про злочинну діяльність Епштейна ще в 2000-х роках.

Сам Трамп відкидає ці звинувачення, називаючи їх "жахливою історією" та політичним відволіканням.

Ще одна проблема - сприйняття Трампа як "агента Кремля"Думка про залежність Трампа від Росії продовжує еволюціонувати в американському суспільстві: на початку цього року Трамп почав демонструвати певне розчарування в діях Путіна, звинувачуючи Росію в саботажі мирного процесу. Він також підтримав заходи щодо захоплення танкерів "тіньового флоту" РФ, що було сприйнято як демонстрація рішучості у дотриманні санкцій.

Більшість американців (станом на лютий 2026 року) виступають проти поступків територій України на користь Росії, що створює тиск на Трампа в його намаганнях швидко закріпити світову угоду. У Конгресі США закликають до розслідування можливої ​​причетності РФ до злочинів Епштейна, що може ще більше посилити погляди щодо зв'язків між оточенням Трампа та Москвою. Проміжні вибори 2026 року розглядаються, як шанс для опозиції обмежити вплив президента, зокрема, якщо демократи не отримають контроль над Палатою представників, використовуючи скандал з Епштейном як доказ зловживання владою.

Таким чином, Трамп і його команда перед серйозним політичним викликом. Поточна ситуація складається для нього не дуже позитивно. Негативні тенденції наростають з кожним тижнем і до моменту початку виборчої компанії можуть створити Трампу серйозну загрозу.

Водночас - Україна, війна в Україні, її справедливе завершення, підозрілі стосунки Трампа з путіним, а також справа Епштейна - це саме ті фактори, які можуть реально змінити настрої виборців і визначити переможців на цих проміжних виборах.

З огляду на це, можна з великою ймовірністю прогнозувати, що тільки перемога України та справедливе завершення цієї жахливої війни, можуть врятувати Трампа від катастрофічних для нього і його команди, наслідків проміжних виборів до Конгресу США в листопаді 2026 року.