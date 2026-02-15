Сплошные контрасты: синоптик дала прогноз погоды на начало недели в Украине

В Украине в начале недели ожидается резкая смена погодных условий и температурные контрасты. Синоптики предупреждают о сильных осадках, метели и штормовом ветре в ряде регионов.

Уже днем ситуация начнет стабилизироваться, однако холод и гололедица сохранятся. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

В частности, ночью 16 февраля в Украине будут наблюдаться значительные температурные контрасты. В западных областях ожидается -7...-13°, на севере – от -12° на Житомирщине до +1° на Сумщине.

В центральных регионах температура будет колебаться от -12° в Винницкой области до +1° в Днепре, на востоке – +1...+4°, на юге — от -2° до +4°, в Крыму – до +8°.

Днем в понедельник на западе и севере прогнозируют -5...-10°, в центре -2...+4°, на востоке +3...+8°, на юге +2...+5°, в Крыму — до +10°.

Ближайшей ночью циклон принесет снег, мокрый снег, сильные осадки и метели. На юге, востоке и в большинстве центральных областей ожидается дождь и мокрый снег с сильными осадками.

Ветер в понедельник будет северо-западный, сильный, местами со штормовыми порывами. На дорогах западных и северных областей, а также в Винницкой и Черкасской областях прогнозируется гололедица.

В то же время днем циклон постепенно будет покидать территорию Украины – осадки прекратятся, но сильный ветер еще сохранится.

В Киеве ночью ожидаются сильные осадки, мокрый снег, метели и штормовой ветер. Днем 16 февраля существенных осадков не прогнозируется, температура снизится до -6...-9°, на дорогах будет скользко из-за гололеда.

Напомним, ранее синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха рассказала, что в Украину снова придет похолодание. В отдельных регионах с 16 февраля столбики термометров опустятся до -18 градусов. Однако морозы не будут длительными и уже 18 февраля ожидается повышение температуры.

Как сообщал OBOZ.UA, харьковский сурок Тимка IV предсказал, когда в Украину придет весна. На этот раз его прогноз не оставил сомнений – он увидел свою тень.

