'Ключ к завершению войны': Зеленский об итогах конференции в Мюнхене и новых санкциях против врага. Видео

Украина в ближайшее время получит новые пакеты поддержки от партнеров. В частности, ракеты для противовоздушной обороны и защиты от баллистики.

Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в традиционном обращении по итогам визита на Мюнхенскую конференцию по безопасности. Он подчеркнул, что"это вопрос номер один на протяжении всей этой зимы".

"Уже в Киеве после двух очень насыщенных дней на Мюнхенской конференции по безопасности. Много было встреч, самое важное – будут новые пакеты поддержки для Украины. Главное – ракеты для ПВО, для защиты от баллистики. Это вопрос номер один на протяжении всей этой зимы. Вы об этом знаете", – рассказал президент.

Он также добавил, что на конференции много говорили и фактически с каждым лидером, которые могут действительно помочь Украине. В частности, с Марко Рубио, американским госсекретарем.

"Надеемся, что договоренности сработают так, как нужно. ПВО – это ежедневная потребность. На следующей неделе мы ожидаем встречи и работу ради новых энергетических пакетов. Это касается и восстановления после ударов, необходимого оборудования. Я хочу поблагодарить каждого, кто уже помогает", – отметил президент.

Детали из обращения Владимира Зеленского

– Спасибо еще раз Германии: есть наше новое производство ударных дронов, будем расширять в дальнейшем именно такие вещи – совместные разработки, совместные производства, общеевропейские программы и финансовые инструменты.

– Нет сегодня в Европе лидера, который не говорил бы о необходимости значительно большей независимости, значительно большей самостоятельности для Европы и значительно большей самостоятельной силы всей Европы. Это сейчас одна из главных тенденций. Мы предлагаем конкретные вещи, конкретные проекты, которые делают Европу сильной.

– На следующей неделе мы ожидаем встречи и работу ради новых энергетических пакетов. Это касается и восстановления после ударов, необходимого оборудования. Я хочу поблагодарить каждого, кто уже помогает.

– Впереди снова несколько холодных дней, все уже видели, как россияне этим пользуются. Пожалуйста, берегите себя – реагируйте на воздушную тревогу. Мы в коммуникации со всеми партнерами и убеждаем, что каждая такая угроза, каждый такой риск только ухудшают общие возможности закончить эту войну.

– На неделе должны состояться трехсторонние встречи. Украинская делегация имеет необходимые рамки для разговора. Вчера мы скоординировались со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Украина всегда будет конструктивной. Американская сторона знает это. Но украинцы должны видеть реальный прогресс с безопасностью, чтобы было достаточное доверие – доверие и к процессу дипломатии, к возможным результатам. В общем именно в вопросе безопасности ключ к окончанию войны. Гарантии безопасности для Украины нужны, это ключевой приоритет.

– Еще одно. Мы готовим новый санкционный пакет в отношении российских лиц, которые работают на войну и ставят спорт на службу войне. Документы уже подготовлены, этот украинский санкционный пакет должен быть сигналом для других в мире – сигналом, что нельзя просто закрывать глаза на поддержку агрессии.

– Когда украинцам на Олимпиаде запрещают даже вспоминать жертв российской агрессии, то это точно глобальный откат от справедливости. Мы будем восстанавливать справедливость. Указ о санкциях – вскоре.

Напомним, что в субботу, 14 февраля, президент Украины Владимир Зеленский встретился в Мюнхене с государственным секретарем США Марко Рубио. Среди прочего они обсудили, как можно помочь Украине защищать жизнь во время зимних холодов и усилить нашу устойчивость.

Как сообщал OBOZ.UA, государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что подписание мирного соглашения между Украиной и Россией сводится к фундаментальным вопросам, на которые трудно дать однозначный ответ. Сейчас нужно понять, действительно ли Кремль готов закончить войну.

