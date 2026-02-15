Свет будут отключать в большинстве областей: график Укрэнерго на 16 февраля
В понедельник, 16 февраля, в большинстве регионов Украины будут действовать графики отключений света. Также планируется ограничение мощности для промышленности.
Причина введения ограничений – последствия массированных российских ракетно-дронных атак на энергообъекты. В "Укрэнерго" рассказали о ситуации с отключением света на 16 февраля.
"Внимание! Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно!" – говорится в сообщении.
Где смотреть график отключения в своей области
Поскольку объемы ограничений сильно различаются по областям Украины, общее количество очередей отключений больше не указывают. Поэтому украинцам следует узнавать конкретные графики на официальных ресурсах облэнерго, например на сайтах:
Как сообщал OBOZ.UA, в большинстве зон по Украине свет есть 3-4 часа после 7-8 часов отсутствия, в отдельных сложных случаях – только 2-3 часа. Восстановление энергетических объектов продолжается круглосуточно.
Россия также пытается уничтожить добычу газа в Украине. Объекты "Нафтогаза" тоже находятся под прицельными атаками российских захватчиков.
