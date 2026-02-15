У пенсионеров есть время только до 1 апреля: что нужно сделать, чтобы сохранить выплаты

Пенсионерам, которые находятся за границей или зарегистрированы на временно оккупированных территориях (ВОТ), дали время до 1 апреля 2026 года пройти идентификацию и подать декларацию, чтобы не потерять выплаты. Тем, кто не успел из-за блэкаутов и проблем со связью, пенсии уже возобновили автоматически, но процедуру все равно нужно завершить до апреля.

Об этом заявил министр соцполитики Денис Улютин. В течение 2025 года часть пенсионеров должна была пройти две обязательные процедуры. А именно физическую идентификацию и представление декларации о том, что они не получают пенсионных выплат от государства-агрессора.

Речь идет прежде всего о людях, которые зарегистрированы на временно оккупированных территориях или выехали за границу после начала полномасштабной войны. Всего таких пенсионеров около 1 миллиона человек. Из-за технических трудностей в начале 2026 года значительная часть людей не смогла вовремя выполнить требования.

По словам Улютина, государство учло реальную ситуацию в стране, а именно перебои с электроснабжением, отсутствие интернета и сложности со связью. Именно поэтому правительство приняло решение:

продлить срок прохождения идентификации и подачи декларации до 1 апреля 2026 года;

В утвержденном бюджете Пенсионного фонда предусмотрены средства для выплаты всех задолженностей в полном объеме. До 1 апреля 2026 года идентификацию и декларирование должны завершить пенсионеры, которые проживают или были зарегистрированы на ВОТ, находятся за границей или ранее не смогли подтвердить личность или подать декларацию.

Важно, что выплаты не отменены окончательно, их лишь временно приостанавливают до момента подтверждения данных. Пенсионеры могут выбрать наиболее удобный вариант:

онлайн: через портал электронных услуг Пенсионного фонда или приложение Дія;

онлайн-собеседование со специалистом Пенсионного фонда; лично.

Для маломобильных граждан предусмотрена возможность прохождения процедур дома. После завершения всех этапов пенсионные выплаты возобновляются автоматически, без дополнительных заявлений. В Минсоцполитики подчеркивают, что цель идентификации не сокращение расходов, а гарантия того, что государственные средства получает именно тот гражданин, которому они предназначены.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в 2026 году пенсионеры в Украине могут получать возрастные, социальные и специальные доплаты – от 300 до более 1 000 гривен ежемесячно в зависимости от статуса и возраста. Наибольшую поддержку государство направляет одиноким людям 80+, военным пенсионерам и гражданам с особыми заслугами перед Украиной.

