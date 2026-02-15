Зустрічайте найголовнішу російську спільницю Епштейна. Їхня колаборація доводить, що за його мережею стирчали вуха російських спецслужб.

Батько цієї жінки належав до вузького кола спеців розвідки, які готували грунт для радянського вторгнення до Афганістану.

Автор книги "Дім Трампа, дім Путіна" знав про неї та підозрював, що вона діяла під легендою, але він не мав повної картини. Мені вдалося розкрити відсутні фрагменти цієї історії.

Не буду довго водити вола: її ім’я – Світлана Пожидаєва. Хоча воно вже відоме широкому загалу, раніше її ніколи не пов’язували напряму з торгівлею людьми, а масштаб її глибоких зв’язків зі спецслужбами залишався нез’ясованим.

Наведені нижче деталі підтверджують її роль як ключової співучасниці та розкривають глибину її зв’язків із російськими секретними службами.

Ключова співучасниця:

– Перші зафіксовані контакти з Епштейном датуються ще 2008 роком, що робить її його найдавнішою і, можливо, першою російською партнеркою.

– Її сфотографували, коли вона виходила з манхеттенського особняка Епштейна з багажем під час скандально відомого чотириденного візиту принца Ендрю (грудень 2010 року).

– Разом із Кариною Шуляк вона була офіційно призначена бенефіціаром Butterfly Trust – складної офшорної структури, яку Епштейн використовував для переказу мільйонів своєму найближчому оточенню, а також фінансового забезпечення тіньових операцій.

– Світлана була однією з трьох довірених жінок, які мали прямий доступ до фінансів Епштейна. Разом з його багаторічним секретарем та головною спадкоємицею, Кариною Шуляк, вона мала право авторизації карткових операцій – статус, зарезервований виключно для найближчого кола.

– Вона відповідала за французькі операції Епштейна, тобто за постачання дівчат, зокрема з України, до Франції. В електронних листах вона діяла під псевдонімом "Джулія Сантос" і, цілком імовірно, використовувала фальшивий паспорт на це ж ім’я.

Зв’язки з російською розвідкою:

– Вона є випускницею МГИМО. Це головна російська кузня кадрів як для дипломатії високого рівня, так і для зовнішньої розвідки. Її освіта ідеально відповідає її оперативній ролі. Як випускниця елітної російсько-французької магістерської програми з подвійним дипломом (Нансі, Франція), вона мала унікальну кваліфікацію для того, щоб очолити операції Епштейна у Франції.

– В одному зі своїх інтерв’ю Світлана згадувала, що її батьки обіймали високі державні посади за радянських часів. Однак їх виявилося вкрай важко відстежити. Їхні ролі явно були зовсім не публічними.

– Її батько, Юрій Пожидаєв, як я з’ясував, не був звичайним оперативником. Наприкінці 1970-х він входив до елітної групи фахівців, відправлених до Афганістану для підготовки вторгнення. Особисто його було прикомандировано до командувача ВПС Афганістану. Отже, він виконував місію зі стратегічної підготовки аеродромів та інфраструктури для радянських військ.

Очевидно, що для такого "делікатного" доручення могли обрати лише супернадійного кадра.

– Її мати, чиє рідкісне ім'я по батькові "Марсельївна" мало б полегшити її пошук, не залишила практично жодного цифрового сліду. Проте, як випливає з листа бізнесмена Грегорі Голда, вона також є співробітницею спецслужб (джерело: Epstein Files, Bates No. EFTA01757817).

Останнім часом Марсельївна працювала в "Лукойлі" – одному з найбільших нафтових гігантів Росії, який аналітики давно вважають інструментом просування державних інтересів та впливу РФ за кордоном.

– Сама Світлана також працювала і в "Лукойлі", і в Міністерстві закордонних справ РФ. З огляду на такий бекграунд, її раптовий перехід у світ модельного бізнесу виглядає вкрай підозрілим і незрозумілим – він має всі ознаки "легенди", класичного прикриття, що використовується в розвідувальних операціях.

– Обоє батьків брали активну участь у її житті. Вони прилітали до Франції та США і особисто зустрічалися з самим Епштейном. Крім того, Світлана повідомляла, що вони готові інвестувати в її певний бізнес-проєкт.

– Епштейн був повністю обізнаний про розвідувальне минуле її батьків, що чітко випливає з їхнього листування.

– Саме Світлана Пожидаєва через Епштейна організувала доступ для Олександра Вілкула, тоді одіозного проросійського політика, на інавгурацію Трампа та його зустріч із представниками його команди.

Схоже, Світлана Пожидаєва донині залишається в США, хоча вона фактично зникла з публічного поля.

Додаткові цікаві факти:

– Та "Марсельївна", мати Світлани, за документами походить з Ізюму на Харківщині.

– Юрий Пожидаєв теж носить рідкісне ім’я по батькові – "Радомирович".

Оскільки вони прописані в старому будинку в центрі Москви, підозрюю, що це квартира когось з їхніх батьків. Які теж мусили бути не прості люди. Але щось я не знаходжу жодного відомого "Радомира" чи "Марселя" у радянські часи.

– Ця потвора мала нахабство, шукаючи в Україні дівчат для Епштейна, дати "феміністичне" інтерв'ю українському Vogue під заголовком: "Вместе сильнее. Лана Пожидаева о женской солидарности, лидерстве и красоте".

До речі, там цілих три жінки з орбіти Епштейна, зокрема Пожидаєва, були причетні до організацій, які начебто змагалися за права жінок, а насправді були лише прикриттям.