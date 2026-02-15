Их звали Иван, Владислав и Мирослава. Двухлетние близнецы и их годовалая сестра. В ночь на 10 февраля они спали в доме в Богодухове, городе, избранном их родителями, убегая от обстрелов из другого города в Харьковской области. В двадцати двух километрах от российской границы. Первая ночь в месте, которое должно было быть безопасным.

В 23:30 российский беспилотник Герань-2 врезался в их дом. Здание обрушилось, огонь охватил руины. Когда спасатели извлекли тела, они нашли 34-летнего отца Григория и троих маленьких детей. Мать Ольга, которая была на 35 неделе беременности, была извлечена с ожогами, черепно-мозговой травмой и нарушением слуха.

Мэр Владимир Белый объявил трехдневный траур. "Мы потеряли самое ценное. Наше будущее", – сказал он.

Но пока Иван, Владислав и Мирослава горели в своих койках, дипломаты завершали подготовку к новому раунду мирных переговоров, запланированному на 17 и 18 февраля в Женеве.

Они говорят нам, что дипломатия – это прогресс. Переговоры в Швейцарии являются шагом к миру. Что Москва, Вашингтон и Киев сокращают разрыв. Что перемирие может быть достигнуто к июню.

А вот что действительно произошло.

2 и 3 февраля Россия запустила 450 беспилотников и 71 ракету по украинской энергетической инфраструктуре, полностью игнорируя "энергетическое прекращение огня". 7 февраля – ещё 408 беспилотников и 39 ракет. Двенадцатого и тринадцатого – ещё 219 беспилотников и 24 баллистические ракеты. Миллионы украинцев остались без света, больницы были в темноте, дети мерзли. Страна потеряла 70% своих мощностей по производству электроэнергии. Не случайно, с чётким умыслом.

Среди этого российского террора в Богодухове русский беспилотник уничтожил ещё одну семью. Побочного ущерба не было. Возле этого дома не было никакой военной цели. Семья только что прибыла, убежала, надеясь, что двадцати двух километров будет достаточно. Но этого не хватило.

Убивший их беспилотник был запрограммирован на этот адрес, отправлен с определённым намерением. Кто-то в командном центре посмотрел на карту, выбрал жилой район, нажал кнопку. Взрыв не был ошибкой. Было сообщение.

Что делали дипломаты в ту ночь? Координировали встречи с американской делегацией во главе со Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером, людьми, чья карьера связана с недвижимостью и прибыльным бизнесом. Российская сторона готовила Владимира Мединского, человека, который пишет учебники, отрицающие право Украины на существование, пропагандиста, организующего мероприятия на оккупированных территориях Украины и финансирующего российские воинские части. Вот кого Москва отправляет "вести переговоры"!

Украинская команда пытается объяснить миру, что это не переговоры. Что это шантаж. Вашингтон говорит Киеву пойти на территориальные уступки до июня, в противном случае США выйдут из переговоров. Этот термин не является гуманитарным. Он необязателен. Трампу нужно что-то показать избирателям в ноябре. Жизнь украинских детей для него – это деталь и побочный ущерб. Ужас состоит не только в том, что детей убивают. Ужасность ситуации состоит в том, что их смерть происходит параллельно с мирными переговорами, будто одно не исключает другого. Как будто можно сжечь малышей в понедельник и сесть за стол переговоров в среду с благими намерениями. Россия не ведет переговоры. Она медлит, обманывает, убивает. Каждый раунд переговоров с начала войны проходил по одной схеме. Москва соглашается с диалогом, делает расплывчатые и неприемлемые предложения, а затем усиливает свои атаки. Январское "энергетическое перемирие" длилось четыре дня, прежде чем Россия снова бомбила электростанции. По механизмам мониторинга прекращения огня, которые обсуждались в Абу-Даби, сразу же произошли атаки на больницы, школы, дома. Это не непоследовательность. Это тактика российского агрессора. Путин не желает мира. Он хочет капитуляции, упакованной как компромисс. Ежедневно Запад обсуждает "реалистические рамки", а Россия продолжает работу по стиранию Украины – одного ребёнка за раз.

Это именно то, что есть: демографическое гражданское преступление! Систематическое уничтожение будущего нации путём убийства детей, похищения и депортации, взлома воли остающихся. Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина за похищение украинских детей. Но кража – это лишь один из методов. Убийство – это проще. Он ясно это показывает.

Иван, Владислав и Мирослава – не единственные жертвы. 9 февраля, за три дня до подтверждения Женевских переговоров, 10-летний мальчик и его мать погибли во время второго нападения на Богодухов. В тот же день, что и дети, на севере Донецкой области погибла мать и её одиннадцатилетняя дочь. Российские преступники делают это каждый день. Уничтожение с чётким планом и графиком! Когда делегации приедут в Швейцарию 17 февраля, они обсудят буферные зоны, мониторинг прекращения огня, территориальные вопросы, гарантии безопасности. Они будут обсуждать, сколько украинской земли Киев должен передать Москве, чтобы получить перерыв в убийствах.

О чём они не будут говорить? Они не будут говорить о том, что военные цели России включают ликвидацию Украины как суверенного государства. Они не будут говорить о том, что Россия уже силой захватила Крым в 2014 году и часть Донбасса в 2022 году, и что за каждым украденным метром последовал не мир, а дальнейшая агрессия. Речь пойдет не о том, что Путин не остановится, пока его не остановят силой.

И точно не об именах детей, которых Россия убила. Ибо, когда вы называете их, когда видите их лица, когда понимаете, что Ольга проснулась без мужа, без близнецов, без ребенка, вы не можете делать вид, что это конфликт, который можно разрешить путём мирных переговоров, на которые Россия согласится.

Сколько мёртвых детей стоит один день переговоров? Сколько сожжённых семей оправдывают ещё одну неделю "прогресса в переговорах"? Сколько Ольг и сожжённых детей Запад считает приемлемой ценой для переговоров с Россией? Потому что Россия не ведет переговоры добросовестно. Она ведет переговоры так, как воюет: путем мошенничества, трусости, обмана, лжи, промедления... совершая самые плохие преступления. Предполагая, что аппетит Запада к украинским страданиям безграничный. И пока я был прав. А Запад четыре года делал вид, что это неправда. Что можно обсудить. Что можно отыскать компромисс. Что можно купить мир в некоторых частях Украины. Каждая такая попытка оканчивалась одинаково. Россия брала то, что предлагали, и двигалась дальше. Крым в 2014 году был не концом, а началом. Донбасс в 2022 году являлся не целью, а промежуточной точкой. Каждый метр украинской земли, который оккупировал Путин, рассматривался как подтверждение того, что он может сделать больше. И он получает это. Не потому, что он сильный, а потому, что Запад слабый! Но эта слабость заключается не в нехватке оружия или денег, ни в нехватке силы и могущества. Слабость заключается в непонимании того, кто такой Путин и чего он хочет. Или, что ещё хуже, в понимании этого, но отказ столкнуться с последствиями раз и навсегда. Есть один ответ на то, что произошло в Богодухове. Не ещё один дипломатический стол в Швейцарии. Россию нужно победить! Не загнать в угол с предложением выхода. Не предоставлять территорию за перерыв в убийствах. Её нужно полностью разгромить! И унизить. Каждый день, который Запад тратит на поиски дипломатических решений, Россия тратит на убийство мирных жителей и детей. Каждое территориальное предложение во имя реализма становится приглашением к следующей агрессии. Любая задержка со снабжением оружия Украине измеряется такими семьями, как эта в Богодухове. Единственное, что может остановить это, сделать Россию неспособной такое продолжать. Это означает большее оружие для Украины, а не меньше. Санкции, парализующие российскую военную экономику. Санкции, парализующие жизнь каждого в России, потому что это не только война Путина. Необходимо понимать, что Путин не остановится, пока его не остановят. Дипломаты будут выступать, будут сделаны заявления. И где-то в Украине будет запущен ещё один дрон, ещё один дом рухнет, ещё одна мать проснётся и узнает, что её дети исчезли в огне и развалинах. Вот как выглядят переговоры, когда одна сторона стремится к уничтожению.

"Мы потеряли самое ценное", - сказал мэр. "Наше будущее".

Он не говорил метафорически.