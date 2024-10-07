ТЦКшники, врачи и чиновники "обдирали" украинцев на миллионы долларов: топ крупнейших взяток 2024 года

В последнее время Украину едва ли не каждый день сотрясает коррупционный скандал, который поражает своим размахом. К примеру, у руководительницы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы (МСЭК) и ее сына, занимающего руководящий пост в местном ГУ Пенсионного фонда Украины, нашли 6 млн долларов. А бывший сотрудник Бюро экономической безопасности (БЭБ) за взятку в 700 тыс. долларов обещал повлиять на действующих детективов БЭБ и помочь сети валютных обменников прекратить уголовное дело.

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OBOZ.UA собрал информацию о последних скандалах с крупнейшими суммами взяток. Фигурантами являются как чиновники Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК СП), так и правоохранители, высокопоставленные должностные лица министерств и даже врачи.

6 млн долларов. Полный дом денег у руководительницы Хмельницкой МСЭК

В начале октября руководительницу Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы (МСЭК) Татьяну Крупу и ее сына, занимающего руководящий пост в местном ГУ Пенсионного фонда Украины, разоблачили на коррупции. Дома и в кабинетах во время санкционированных обысков была обнаружена наличка в разных валютах на 6 млн долларов.

Государственное бюро расследований отметило: во время следственных действий женщина пыталась избавиться от части денег. Для этого она выбросила две сумки с полумиллионом долларов в окно.

Следователи подозревают должностных лиц в помощи уклонистам. Вероятно, коррупционеры незаконно оформляли инвалидность мужчинам, пытающимся избежать военной службы.

В рабочем кабинете руководительницы МСЭК нашли 100 тыс. долларов. А также:

поддельные медицинские документы;

списки уклонистов с фамилиями и фиктивными диагнозами.

Дома у семьи топ-чиновников хранились 5,244 млн долларов. А кроме того:

300 тыс. евро;

более 5 млн грн;

брендовые украшения и драгоценности.

"Правоохранители находили деньги в квартире практически в каждом уголке – в шкафах, ящиках, нишах. Также изъяты документы, подтверждающие незаконную деятельность должностных лиц и отмывание ими денег через разные бизнес-проекты", – рассказали в ГБР.

Более 1 млн долларов. Работники ТЦК "зарабатывали" на военнообязанных

В августе разгорелся скандал с начальником Бориспольского районного ТЦК Сергеем Русиным и Бучанского районного ТЦК Леонидом Выкочком. Вместе с сообщником их подозревают в организации схемы уклонения от мобилизации на более 1 млн долларов. Большинство наличных хранилось в специально обустроенных тайниках под полом и за обшивкой стен в их домах.

Как рассказали в СБУ, подозреваемые предлагали военнообязанным помощь в избежании мобилизации на основе поддельных документов, свидетельствовавших о непригодности к службе по состоянию здоровья. Такие "услуги" стоили 37 тыс. долларов за одного уклониста. В эту сумму входили:

подготовка полного пакета документов, включая фиктивные медицинские справки;

сопровождение уклоняющихся во время прохождения военно-врачебной комиссии.

Для реализации схемы чиновники военкоматов использовали свои личные связи среди представителей ВВК, которых "втемную" привлекали к преступной деятельности. Фиктивные документы использовались для исключения потенциальных призывников с военного учета, что позволяло им уехать за границу.

700 тыс. долларов. Громкое дело о взятке за "крышевание" обменников

В конце июля Служба безопасности Украины (СБУ) в Киеве задержала бывшего сотрудника БЭБ Виталия Черненко, работавшего в Агентстве оборонных закупок. Черненко за взятку в 700 тыс. долларов обещал повлиять на действующих детективов БЭБ и помочь таким образом финансовой компании (сеть валютных обменников) прекратить уголовное дело.

Черненко был назначен в Агентство 18 июля 2023 года. Но после скандала его уволили.

Судя по декларации Черненко, с 18 июля и до конца 2023 года он заработал в Агентстве оборонных закупок 777,4 тыс. грн. То есть ежемесячно он зарабатывал более 130 тыс. грн.

500 тыс. долларов. Замминистра энергетики "повязали" на взятке

В августе в Минэнергетики разгорелся скандал с уже бывшим заместителем главы министерства Александром Хейло. Его задержали при получении взятки в 500 тыс. долларов, после чего по инициативе министерства уволили с должности.

Как сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ), Хейло предложил руководителю угольного госпредприятия в западном регионе за 500 тыс. долларов обеспечить передачу на хранение с возможностью использования ценного оборудования для добычи угля из шахт ГП на востоке. Речь шла фактически о спасении этого оборудования, поскольку оно находилось неподалеку от зоны боевых действий.

"Средства должны были передаваться пятью частями по 100 тыс. долларов на каждой встрече. Во время передачи третьего транша взятки одному из пособников его разоблачили на горячем", – пояснили в НАБУ.

В начале октября Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) принял решение продлить меру пресечения в виде содержания под стражей для Хейло. Срок увеличили на два месяца.

200 тыс. долларов. Столичный адвокат давал взятку НАБУ и САП

В начале лета 2024 года адвокату юридической компании "Миллер" Алексею Носову сообщили о подозрении в попытке дать взятку в 200 тыс. долларов детективу НАБУ и прокурору САП. По версии следствия, он хотел заплатить за принятие решения о передаче дела в отношении подзащитного в другой орган досудебного расследования.

Как сообщали СМИ, речь шла о деле по присвоению электроэнергии "Укрэнерго", повлекшей убытки на 716 млн грн. Носову грозит до восьми лет лишения свободы с вероятной конфискацией имущества.

120 тыс. долл. Коррупционный скандал в Минюсте

В августе ГБР задержало сотрудницу Министерства юстиции и ее сообщника, которые мошенничеством пытались завладеть деньгами аграрного предприятия. Женщина предложила представителю бюджетообразующего предприятия внести в реестр недвижимого имущества сведения о праве пользования земельными участками сельскохозяйственного назначения. За это она хотела получить 120 тыс. долларов.

Также чиновница привлекла своего знакомого иностранца, который представился "влиятельным чиновником" Минюста. Мужчине была отведена роль "гаранта" выполнения обещаний.

В августе 2024 года они получили первый транш в размере 30 тыс. долларов и сообщили, что для положительного решения вопроса у заявителя есть два дня, чтобы передать остальные средства. В то же время чиновница кичилась влиятельными знакомствами с руководителями правоохранительных органов. По данным СМИ, фигуранткой дела может быть Кристина Налбандян.

80 тыс. долларов плюс более 23 тыс. евро. Врач обогатилась на уклонистах

Врач из Житомира помогала военнообязанным уклонятся от призыва – с помощью поддельных медицинских заключений. В ходе обысков по месту жительства у нее обнаружили более 4,4 млн грн.

По информации правоохранителей, мужчины призывного возраста в течение нескольких последних лет не проходили обследования МРТ, однако в их медицинской документации имеются такие выводы. Они стали одним из оснований определения у них заболевания, связанного с инвалидностью.

50 тыс. долл. Нардеп решил подкупить Найема биткоинами

Громкий скандал разгорелся с нардепом Андреем Одарченко. Фактически обвинение во взяточничестве ему предъявили еще в 2023-м. Однако дело приобрело небывалый резонанс уже в 2024 году, когда Одарченко, как предполагают правоохранители, незаконно выехал из Украины.

Как установили правоохранители, нардеп предлагал на тот момент руководителю Государственного агентства восстановления Мустафе Найему 50 тыс. долларов, чтобы тот обеспечил принятие Межведомственной рабочей группой решения о выделении из фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии средств на ремонт зданий университета, в котором нардеп продолжает занимать должность ректора.

После этого Одарченко предоставил Найему часть взятки в размере 0,39 биткоина. На тот момент это было эквивалентно 10 тыс. долларов.

После разоблачения Одарченко арестовали с альтернативой внесения залога в размере 15 млн грн. Спустя некоторое время после того, как эта сумма была внесена, уже в 2024 году, Одарченко, как предполагают в Специализированной антикоррупционной прокуратуре, выехал из страны.

Предварительно, нелегально пересечь границу политик мог в Закарпатской области. Именно туда Одарченко уехал в первые дни полномасштабного российского вторжения.

40 тыс. долларов. В областной прокуратуре наживались на вмешательстве в уголовное дело

В конце сентября ВАКС избрал меру пресечения заместителю прокурора Запорожской области Наталии Максименко, которую поймали на взятке в 40 тыс. долларов (более 1,6 млн грн). По решению суда Максименко отравится под стражу, но в качестве альтернативы может внести 8 млн грн залога.

По данным следствия, чиновница просила 40 тыс. долларов за ряд "услуг", связанных с уголовным производством. В частности, за изменение подследственности, отмену ареста имущества и непривлечение лица к уголовной ответственности. Подозреваемую поймали на горячем при получении денег.

"В сентябре 2024 года заместитель руководителя Запорожской областной прокуратуры высказала просьбу подозреваемому по делу предоставить 40 тыс. долларов. ...Чиновница во время разговора с подозреваемым (обличителем) напоминает о ранее высказанном предложении предоставить ей и другим должностным лицам неправомерную выгоду", – отметили в НАБУ и опубликовали соответствующую запись.

"Если ты определился, что "да", надо побыстрей. Вернее, вообще уже времени нет. Надо закрыться с ними, и чтобы они отправляли одну 307-ю на Днепр, потому что сейчас с *** уклад, улаживать вопрос надо, – и дальше не копали", – говорит женщина на записи сделанной 19 сентября.

По данным НАБУ, после этого обличитель попросил отсрочить выплату, т. к. "ищет деньги". А чиновница в ответ заявила ему, что это невозможно. При этом она назвала сумму неправомерной выгоды. "Мы сделаем 30, и 5 или 10 будет снять арест с машины. Ну, 5 суд возьмет 100%", – отметила чиновница на записи. Она также отказала в просьбе обличителя разбить взятку на части. Т.к. "два раза никто не передает", потому что есть "коррупционные риски".

Как сообщал OBOZ.UA, для борьбы с коррупцией в Украине необходимо провести комплексные реформы, в частности, дерегуляцию, диджилизацию государственных услуг, приватизацию государственных активов и сокращение государственного аппарата. Это позволит уменьшить коррупционные риски, повысить эффективность управления и укрепить доверие общества к государственным институтам.

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