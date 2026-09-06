Посланники США Уиткофф и Кушнер впервые прибыли в Украину. Все подробности визита, фото и видео

Спецпосланцы президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в воскресенье, 6 сентября, прибыли в Украину. У обоих делегатов запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Об этом сообщает Kyiv Independent. Это их первый визит в Украину, который долгое время откладывался.

Уиткофф и Кушнер в Украине

Сообщается, что оба делегата прилетели из Москвы самолетом в польский Жешув, после чего прибыли в Киев на поезде.

На выходе из поезда американскую делегацию встретили глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов, руководитель украинской переговорной группы Рустем Умеров и Давид Арахамия.

Обоих спецпосланников уже принял президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства заявил, что Уиткофф и Кушнер прибыли на поезде из соображений безопасности.

"К сожалению, россияне своими ударами показали, что они не смогли бы приземлиться, если бы прилетели на самолете. Хотя мы все подготовили, наши аэропорты работали", – сказал он в комментарии журналистам.

Впоследствии Владимир Зеленский объявил о начале переговоров со спецпосланниками Белого дома.

"Начали переговоры", – написал он в своем Telegram-канале.

Напомним, в субботу, 5 сентября, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер встретились в Кремле с российским диктатором Владимиром Путиным. Целью визита стало обсуждение дальнейших шагов по прекращению войны РФ против Украины. В состав американской делегации также вошли должностные лица из ряда государственных структур США, в частности из Госдепа и Министерства финансов.

Уиткофф и Кушнер провели в Кремле трехчасовую встречу с Путиным, которая, как можно судить по заявлениям из Москвы, вновь ни к чему не привела. Предполагается, что Владимир Путин может пытаться использовать неопытность американских переговорщиков для продвижения выгодных Москве договоренностей.

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