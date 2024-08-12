Коррупция в Украине носит системный характер: Гетманцев о том, как с ней бороться

Для борьбы с коррупцией в Украине необходимо провести комплексные реформы, в частности, дерегуляцию, диджилизацию государственных услуг, приватизацию государственных активов и сокращение государственного аппарата. Это позволит уменьшить коррупционные риски, повысить эффективность управления и укрепить доверие общества к государственным институтам.

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Об этом рассказал глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). В свете последних коррупционных скандалов в Украине становится очевидной необходимость кардинальных изменений в подходах к управлению и предотвращению коррупции.

По словам Гетманцева, коррупция в Украине - давняя проблема, которая годами подтачивала основы государственности и доверия общества к властным институтам. Хотя усилия правоохранительных органов в разоблачении и задержании коррупционеров являются важным шагом, этого недостаточно для решения проблемы. Система управления должна быть реформирована, чтобы исключить возможность возникновения коррупционных схем.

Гетманцев отмечает, что в Украине коррупция носит системный характер, поддерживаемый сложными бюрократическими процедурами, отсутствием прозрачности и ответственности. Многие чиновники используют свои должности для личного обогащения, что приводит к снижению эффективности государственного управления и потере доверия граждан. В таких условиях раскрытие коррупционных преступлений является лишь вершиной айсберга, тогда как настоящая проблема лежит в коренных причинах, питающих эти явления.

Для решения проблемы коррупции в Украине Гетманцев предлагает принять ряд системных мер, позволяющих минимизировать коррупционные риски и повысить эффективность государственного управления. Основной из следующих мероприятий является:

дерегуляция;

Одним из основных источников коррупции есть чрезмерная регуляция, создающая благоприятные условия для злоупотреблений властью. В этом контексте важно продолжить процесс дерегуляции, начатый Межведомственной рабочей группой. Из более 1300 действующих в Украине регуляторных инструментов около 456 могут быть отменены, а еще 584 – оптимизированы. Завершение этого процесса позволит уменьшить количество регуляторных помех, часто становящихся источником коррупции.

Практическая реализация предложений Межведомственной рабочей группы происходит медленно, что создает дополнительные риски. Необходимо активизировать этот процесс и обеспечить быстрое внедрение изменений, а также сотрудничать с бизнес-сообществом для просмотра остаточных регуляторных инструментов. Только благодаря постоянному мониторингу и совершенствованию регуляторной среды можно добиться существенного уменьшения коррупционных рисков.

Диджитализация;

Диджитализация государственных услуг и процедур является важным шагом к сокращению коррупции. Все разрешительные процедуры должны быть переведены в электронный формат, что позволит снизить человеческий фактор и снизить возможности для злоупотреблений. Автоматизация процессов принятия решений на основе четких критериев позволит снизить количество субъективных решений и повысить прозрачность.

Электронные системы должны обеспечивать автоматическое принятие решений на основе заданных критериев: "требования соблюдены – есть е-разрешение", "требования не соблюдены – аргументированный отказ с указанием причин". Это позволит снизить возможности для взяточничества и злоупотреблений, поскольку электронные системы не берут взятки.

приватизация государственных активов;

Значительная часть коррупционных схем связана с управлением государственными активами. Приватизация государственных предприятий может оказаться эффективным средством уменьшения коррупционных рисков. Государство должно сохранять контроль только над стратегически важными предприятиями, в то время как другие активы должны быть переданы в частную собственность.

Например, если бы предприятия в Донецкой области были частными, вопросы оборудования решались бы без участия министерства, что значительно уменьшило бы возможности для коррупционных схем. Приватизация позволит повысить эффективность управления активами и снизить коррупционные риски, связанные с государственными заказами.

Сокращение государственного аппарата

Для сокращения коррупционных рисков необходимо оптимизировать структуру государственного аппарата. Это включает сокращение численности государственных служащих и повышение требований к их профессиональности и добродетели. Необходимо создать компактную и эффективную систему органов государственного управления, не имеющую свободного времени или возможностей для коррупции.

Премьер-министр предлагает сократить количество министерств на треть, что поддерживает Данило Гетманцев. Кроме того, можно сократить количество других центральных органов исполнительной власти на 40–50%. Это позволит уменьшить численность государственных служащих, обеспечив при этом достойную оплату труда и повышенные требования к профессиональности и добродетели.

По словам Гетманцева, соблюдение предложенных реформ позволит снизить коррупционные риски и создать эффективную систему управления, которая будет способствовать укреплению государственности и экономическому развитию страны. Только комплексный подход к решению проблемы коррупции позволит создать условия для стабильного развития и процветания.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Кабинет министров уволил Александра Хейла с должности замминистра энергетики по инициативе министерства. Ранее в этот же день его задержали во время большого получения взятки.

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