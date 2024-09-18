Нардеп Одарченко, которого задерживали из-за взятки в криптопвалюте, незаконно выехал за границу: резонансные подробности

Народный депутат Украины Андрей Одарченко, как предполагают в Специализированной антикоррупционной прокуратуре, мог выехать из страны. Политик является фигурантом коррупционного расследования – его подозревают в даче взятки в эквиваленте 50 тысяч долларов США за содействие в выделении средств на ремонт подконтрольного ему университета.

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О вероятном бегстве парламентария 18 сентября заявил "Центр противодействия коррупции". Позже это подтвердили в САП и НАБУ.

18 сентября, на судебном заседании по делу нардепа от "Слуги Народа" Одарченко, прокурор САП предположила, что фигурант не находится на территории Украины. На допрос он не явился и не проинформировал о причинах суд и прокурора. 17 и 18 сентября его также не было в зале Верховной Рады.

Предварительно, нелегально пересечть границу политик мог в Закарпатской области. Именно туда Одарченко уехал в первые дни полномасштабного российского вторжения.

В ЦПК заявили, что там нардеп наладил хорошие отношения с тогдашним руководителем Закарпатской ОГА Виктором Микитой (последний в начале сентября получил должность заместителя руководителя Офиса президента).

Одарченко выбрали меру пресечения в виде ареста с альтернативой залога. Он воспользовался этой возможность, заплатил 15 миллионов гривен и вышел на свободу. Подозреваемый взял на себя ряд обязательств (сдача загранпаспортов, сообщение суду об изменении места жительства и прочие).

Сторона обвинения считает, что Одарченко нарушил обязательства, поэтому инициировала ходатайство о взыскании залога в доход государства и оглашении парламентария в международный розыск.

Сторона защиты назвала эти требования преждевременными. Мол, причины неявки Одарченко в суд "могут быть уважительными". В то же время адвокат признал отсутствие связи с подзащитным.

Судья ВАКС Виктор Ногачевский заявил, что 19 сентября в 8:00 состоится рассмотрение ходатайства о взыскании залога и международном розыске.

"По предварительным оперативным данным детективов НАБУ, действующий народный депутат Украины, обвиняемый в предоставлении неправомерной выгоды топ-чиновникам в сфере восстановления, нарушил возложенные на него процессуальные обязанности и незаконно пересек государственную границу", – прокомментировали инцидент в Национальном антикоррупционном бюро.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В уголовном производстве по ч. 4 ст. 369 УК Украины Андрею Одарченко грозит до 10 лет лишения свободы с лишением имущества.

– В 2023 году его обвинили в попытке дать взятку (в виде криптовалюты биткоин) тогдашнему главе Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафе Найему. Официальное подозрение сотрудники НАБУ и САП вручили в ноябре 2023-го.

– Одарченко арестовали с возможностью внесения залога в размере 15 миллионов гривен – полная сумма была внесена 24 ноября. В настоящее время народного депутата временно исключили из парламентской фракции и партии "Слуга народа".

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