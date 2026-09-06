Кравченко опроверг причастность к "крышеванию" незаконных колл-центров: официальная позиция

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко опроверг свою причастность к операции "Карфаген", проводимой Национальным антикоррупционным бюро Украины. Он заявил, что не имеет отношения к прикрытию деятельности незаконных колл-центров.

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Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. Также он опроверг информацию о своем исчезновении.

Что сказал генпрокурор

Кроме того, он также рассказал, что Сергей Кропива, фигурирующий в расследовании, отстранен от исполнения служебных обязанностей.

"Поручил подготовить кадровое решение об увольнении в соответствии с предусмотренной законом процедурой. Виновность устанавливает суд. За управленческие решения в системе, которую возглавляю, отвечаю я", – написал генпрокурор.

Отметим, что имя"сотрудника Офиса генерального прокурора" Кравченко не назвал. Также он поручил проверить работу Департамента международного сотрудничества и подразделения по противодействию киберпреступности, а всех сотрудников отправил на прохождение полиграфа.

"Если другие сотрудники содействовали колл-центрам, вмешивались в расследование или прикрывали незаконную деятельность, их действия также получат правовую оценку. Должность никого не защитит", – сказал он.

Отдельно он добавил, что во время следственных действий предоставил детективам полный доступ к своему кабинету, но опроверг наличие сейфа, о котором сообщало НАБУ, в своем кабинете.

"Сейф на фотографии, которую распространяют в СМИ и социальных сетях, не находится в Офисе Генерального прокурора. Он не имеет отношения ни к моему рабочему кабинету, ни к другим сотрудникам ОГП. Утверждения об обратном не соответствуют действительности", – заявил генпрокурор.

Он также опроверг информацию о своем исчезновении.

"Понимаю, что многим хотелось бы, чтобы я "скрылся", оказался в больнице или что-то в этом роде. Разочарую своих "сторонников": вчера был на рабочем месте, сегодня в рабочем режиме и немного занимаюсь спортом", — сказал Кравченко.

Напомним, НАБУ и САП заявили о проведении новой спецоперации по разоблачению преступной организации "во главе с должностным лицом Офиса Генерального прокурора Украины" Сергеем Крапивой. По данным антикоррупционеров, участники организации могут быть причастны к "крышеванию" сети мошеннических колл-центров и легализации имущества.

Как сообщал OBOZ.UA, в рамках операции "Карфаген" детективы НАБУ провели обыски у главы Одесской облгосадминистрации Олега Кипера. У губернатора Одесской области изъяли телефон, а его самого отпустили.

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