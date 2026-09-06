"Я не могу постоянно.." Магучих возмутилась действиями украинцев

Олимпийская чемпионка и мировая рекордсменка Ярослава Магучих призвала украинских болельщиков поддерживать спортсменов не только после успешных выступлений, но и в моменты неудач. Титулованная легкоатлетка призналась, что ее расстраивают негативные комментарии после соревнований, в которых не удается показать максимальный результат.

Видео дня

Об этом прыгунья в высоту заявила, комментируя реакцию части аудитории на свои выступления. По словам Магучих, спорт связан с высоким эмоциональным напряжением, поэтому спортсменам особенно важна поддержка.

"Я очень хочу обратиться к зрителям: когда вы смотрите наши соревнования, пожалуйста, если вы нас поддерживаете, то поддерживайте до конца, а не тогда, когда у нас не получается, писать негативные комментарии. Это спорт, и мы нервные. Я не могу постоянно прыгать очень высоко и показывать идеальные результаты", – возмутилась Магучих в интервью "Суспильне.Спорт".

При этом сезон для лидера сборной Украины еще не завершен. Впереди у спортсменки Абсолютный чемпионат мира в Будапеште, где она рассчитывает показать свой максимум.

"Это обязательно. Последний день сезона, финишная прямая, поэтому будем прыгать и показывать максимум", — подчеркнула украинка.

Как сообщал OBOZ.UA, в финале Бриллиантовой лиги в Брюсселе Магучих завоевала "серебро" с результатом 1,99 м. Победу одержала австралийка Элеанор Паттерсон, которая покорила высоту 2,01 м, тогда как Магучих не смогла преодолеть эту планку в трех попытках.

Для украинской спортсменки это стало вторым подряд "серебром" в финале серии и шестым подряд подиумом на решающем турнире Бриллиантовой лиги.

Позже Ярослава объяснила, почему не победила.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!