Бывший работник БЭБ задержан на огромной взятке: занимался оборонными закупками, бизнес оформил на жену и имел большую зарплату

Служба безопасности Украины ( СБУ ) в Киеве задержала бывшего сотрудника БЭБ Виталия Черненко, работавшего в Агентстве оборонных закупок. Черненко за взятку в 700 тыс. долларов должен повлиять на действующих детективов БЭБ и помочь финансовой компании (сеть валютных обменников) прекратить уголовное дело.

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"О задержании Службой безопасности Украины Виталия Черненко, бывшего сотрудника Агентства оборонных закупок, в рамках уголовного производства по статье мошенничество. Это задержание никоим образом не связано с его работой в Агентстве оборонных закупок Минобороны", - заявили в агентстве.

По данным открытого судебного заседания, Черненко обещал за вознаграждение содействовать в закрытии дела. Черненко был назначен в Агентство 18 июля 2023 года, но после скандала его уволили. ZN.UA обратилось за комментарием к заместителю председателя Агентства Артему Сытнику. "Информация соответствует действительности. Это (задержание – ред.) не связано с его работой в Агентстве, это связано с его прежним местом работы", – ответил он.

Судя по декларации Черненко, с 18 июля и до конца 2023 года он заработал в Агентстве оборонных закупок 777,4 тыс. грн. То есть, ежемесячно он зарабатывал более 130 тыс. грн в месяц.

Кадры по задержанию Черненко попали в Telegram-каналы. На них видна потасовка между людьми в гражданском. При этом вокруг Черенко рассыпаны купюры номиналом в 100 долларов каждая.

Его жене Оксане принадлежит квартира в Киеве площадью 142 квадрата. Она также получает пенсию в размере 13 тысяч гривен в месяц. Оксана Черенко – владелица компании "Ролине". Сфера деятельности – электросвязь и оптовая торговля бытовыми электротоварами. Компания не подала финансовую отчетность в фискальные органы и/или органы статистики.

При этом при регистрации указали мобильный номер телефона, который пользователи GetContact подписали "Виталик Черненко". Вероятно, к руководству компании может иметь отношение и Виталий Черненко.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили народному депутату от "Слуги народа" Николаю Задорожному о подозрении в просьбе предоставить неправомерную выгоду председателю сельского совета в Сумской области и организации ее получения. Сумма отката составила 3,4 млн. грн.

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