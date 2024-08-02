Чиновница за взятку отдала землю агропредприятию: суд назначил скромный залог

Сотруднице Министерства юстиции грозит до 12 лет лишения свободы. Чиновница пыталась мошенническим образом за взятку завладеть средствами крупного агропредприятия.

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Как сообщили в Государственном бюро расследований, женщина предложила представителю бюджетообразующего предприятия региона внести в реестр недвижимого имущества сведения о праве пользования земельными участками сельскохозяйственного назначения. За это она хотела получить 120 тысяч долларов.

Кроме того, также чиновница привлекла своего знакомого иностранца, который представился "влиятельным чиновником" Минюста. Мужчине была отведена роль "гаранта" выполнения обещаний.

1 августа 2024 года они получили первый транш в размере 30 тысяч долларов и сообщили, что для положительного решения вопроса у заявителя есть два дня, чтобы передать остальные средства. В то же время чиновница кичилась влиятельными знакомствами с руководителями правоохранительных органов.

Когда взяточники получили денежные средства, их задержали. Пока им объявлено о подозрении в покушении на завладение чужим имуществом с предварительным сговором группой лиц, в условиях военного положения в особо крупных размерах (ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190 УК Украины), за что предусмотрено наказание до 12 лет лишение свободы. В суд подано ходатайство об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения в залог в эквиваленте 60 тысяч долларов каждому.

Также OBOZ.UA писал об аресте начальника Западного межрегионального управления Министерства юстиции, получавшего взятки за незаконное закрытие исполнительных производств в отношении граждан, имеющих долговые обязательства. Имя разоблаченного на коррупции чиновника там называть не стали, однако, по данным СМИ, речь идет об Олеге Люкляне, которого уже уволили. Занимал он ее с сентября 2023 года

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