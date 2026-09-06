Нужно ли проходить ВЛК, если у вас есть бронь: объяснение юристов

Военнообязанные, имеющие действующую бронь, по общему правилу не должны проходить военно-врачебную комиссию (ВЛК). В то же время закон предусматривает отдельные случаи, когда медосмотр все же может потребоваться.

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Адвокат Юрий Айвазян объяснил, может ли ТЦК направить забронированного человека на ВЛК и какая ответственность предусмотрена за неявку. Разъяснение опубликовано на портале Юристы.UA.

Могут ли направить призывника на ВЛК

По словам адвоката, если у человека есть действующая отсрочка, ТЦК не имеет права направлять его на прохождение ВЛК. Исключение составляют отдельные случаи, в частности, если военнообязанный ранее был признан ограниченно годным и не прошел повторный медицинский осмотр.

Это предусмотрено пунктом 63 постановления Кабинета Министров № 560. В нем указано, что военнообязанные, у которых срок действия отсрочки от призыва не истек, на медицинский осмотр не направляются.

Исключения касаются тех, кто поступает на военную службу по контракту, ранее был признан ограниченно годным и не прошел повторный осмотр, а также тех, кто самостоятельно выразил желание пройти медосмотр.

Что делать, если ТЦК всё же направляет на ВЛК

Если ТЦК пытается вручить забронированному лицу неправомерное направление на ВЛК, оно имеет право отказаться от прохождения медицинского осмотра.

В то же время адвокат предупреждает, что в таком случае ТЦК может составить протокол, а впоследствии вынести постановление о привлечении к административной ответственности.

Такое постановление можно обжаловать в районном суде в течение 10 дней.

Могут ли наказать за непройденную ВЛК в прошлом

Отдельно Юрий Айвазян отметил, что за непройденный в прошлом медосмотр человека не могут привлечь к ответственности, если он не получал соответствующей повестки или направления от ТЦК.

В то же время военнообязанные обязаны прибывать по вызову ТЦК в сроки и в место, указанные в полученных документах. Это касается, в частности, вызовов для постановки на воинский учет, определения назначения на особый период и прохождения медицинского осмотра.

Стоит ли самостоятельно проходить ВЛК

По словам адвоката, если забронированный человек согласится пройти ВЛК сейчас, это может иметь последствия в будущем.

В частности, если впоследствии она лишится права на отсрочку или бронирование, результаты уже пройденного медицинского осмотра могут быть использованы ТЦК для дальнейших процедур, предусмотренных при мобилизации.

Пункт 88 постановления № 560 предусматривает, что после медицинского осмотра военнообязанным, подлежащим мобилизации, повестка о призыве и отправке к месту службы может быть вручена лично или отправлена заказным почтовым отправлением.

При этом адвокат подчеркивает: за неявку по такой боевой повестке может наступать уже не административная, а уголовная ответственность.

Таким образом, в соответствии с действующим законодательством прохождение ВЛК не является общей обязанностью, если человек не подпадает под предусмотренные законом исключения. В то же время в каждой конкретной ситуации важно учитывать, по какой именно повестке вызывают военнообязанного и были ли у него ранее особые решения относительно годности к военной службе.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине военнослужащий после прохождения ВЛК решил, что он не годен к службе, и уехал домой. За самовольное неявку к месту несения службы его приговорили к пяти годам лишения свободы.

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