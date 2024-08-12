Кабмин уволил замминистра энергетики: требовал $500 тыс. взятки

Кабинет министров уволил Александра Хейло с должности замминистра энергетики по инициативе министерства. Ранее в этот же день его задержали при получении взятки в $500 тысяч.

Видео дня

Хейло подозревают в организации масштабной схемы с незаконным вывозом горнодобывающего оборудования из прифронтового района. Вместе с ним были задержаны еще трое человек, включая руководителя одного из государственных угольных предприятий с Востока.

Как сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ), Хейло предложил руководителю угольного госпредприятия в западном регионе за $500 тис. обеспечить передачу на хранение с возможностью использования ценного оборудования для добычи угля из шахт ГП на Востоке. Речь шла фактически о спасении этого оборудования, поскольку оно находилось неподалеку от зоны боевых действий.

"Средства должны были передаваться пятью частями по 100 тыс. долларов на каждой встрече. Во время передачи третьего транша взятки одному из пособников его разоблачили "на горячем", – пояснили в НАБУ.

Операция по задержанию четырех участников сделки проводилась совместными усилиями НАБУ, САП, СБУ и Киевской областной прокуратурой. В настоящее время им поставлено в известность о подозрении по ч. 4 ст. 368 УК Украины. Если их признают виновными, им будет грозить заключение от 8 до 12 лет.

В Министерстве энергетики сообщили, что разоблачение схемы состоялось при содействии ведомства, и заверили, что тесно сотрудничают с "СБУ, НАБУ и всеми правоохранительными органами" для полного искоренения коррупции в энергетической отрасли и предотвращения проявлений коррупции в будущем.

"Минэнерго безотлагательно внесло представление на Кабинет Министров об увольнении указанного чиновника. Соответствующее решение будет принято сегодня", – отметили в министерстве.

Александр Хейло: что известно о замминистре

Должность заместителя министра Хейло занял 6 сентября 2023 согласно распоряжению Кабмина № 764-р. Согласно информации на сайте Минэнерго, 33 лет его трудовой деятельности были тесно связаны с угольной отраслью – он имеет опыт на руководящих должностях угледобывающих предприятий, в частности в сфере экономики, сбыта угольной продукции, маркетинга, снабжения угля на ТЭС Украины и стратегического развития компаний.

В 2013-2022 годах работал на руководящих должностях ГП "ПК "Краснолиманская", ПАО "Энергоинвест Холдинг", ПАО "Центрэнерго". С декабря 2022 года и до назначения на должность заместителя министра возглавлял ГП "Укруголь".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!