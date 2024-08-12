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Кабмин уволил замминистра энергетики: требовал $500 тыс. взятки

Станислав Кожемякин
Личные финансы
3 минуты
2,7 т.
Замминистра энергетики поймали на взятке в полмиллиона долларов

Кабинет министров уволил Александра Хейло с должности замминистра энергетики по инициативе министерства. Ранее в этот же день его задержали при получении взятки в $500 тысяч.

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Хейло подозревают в организации масштабной схемы с незаконным вывозом горнодобывающего оборудования из прифронтового района. Вместе с ним были задержаны еще трое человек, включая руководителя одного из государственных угольных предприятий с Востока.

Замминистра Александр Хейло может сесть в тюрьму за взятку

Как сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ), Хейло предложил руководителю угольного госпредприятия в западном регионе за $500 тис. обеспечить передачу на хранение с возможностью использования ценного оборудования для добычи угля из шахт ГП на Востоке. Речь шла фактически о спасении этого оборудования, поскольку оно находилось неподалеку от зоны боевых действий.

Кабмин уволил замминистра энергетики: требовал $500 тыс. взятки

"Средства должны были передаваться пятью частями по 100 тыс. долларов на каждой встрече. Во время передачи третьего транша взятки одному из пособников его разоблачили "на горячем", – пояснили в НАБУ.

Кабмин уволил замминистра энергетики: требовал $500 тыс. взятки

Операция по задержанию четырех участников сделки проводилась совместными усилиями НАБУ, САП, СБУ и Киевской областной прокуратурой. В настоящее время им поставлено в известность о подозрении по ч. 4 ст. 368 УК Украины. Если их признают виновными, им будет грозить заключение от 8 до 12 лет.

В Министерстве энергетики сообщили, что разоблачение схемы состоялось при содействии ведомства, и заверили, что тесно сотрудничают с "СБУ, НАБУ и всеми правоохранительными органами" для полного искоренения коррупции в энергетической отрасли и предотвращения проявлений коррупции в будущем.

Кабмин уволил замминистра энергетики: требовал $500 тыс. взятки

"Минэнерго безотлагательно внесло представление на Кабинет Министров об увольнении указанного чиновника. Соответствующее решение будет принято сегодня", – отметили в министерстве.

Александр Хейло: что известно о замминистре

Должность заместителя министра Хейло занял 6 сентября 2023 согласно распоряжению Кабмина № 764-р. Согласно информации на сайте Минэнерго, 33 лет его трудовой деятельности были тесно связаны с угольной отраслью – он имеет опыт на руководящих должностях угледобывающих предприятий, в частности в сфере экономики, сбыта угольной продукции, маркетинга, снабжения угля на ТЭС Украины и стратегического развития компаний.

В 2013-2022 годах работал на руководящих должностях ГП "ПК "Краснолиманская", ПАО "Энергоинвест Холдинг", ПАО "Центрэнерго". С декабря 2022 года и до назначения на должность заместителя министра возглавлял ГП "Укруголь".

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