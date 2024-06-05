Столичный адвокат давал взятку НАБУ и САП: объявлено подозрение

Адвокату юридической компании "Миллер" Алексею Носову сообщили о подозрении в попытке дать взятку. Ему грозит до восьми лет лишения свободы с возможной конфискацией имущества.

Как сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП), действия подозреваемого квалифицировали по ч. 3 ст. 369 УК Украины ("Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу"). Подозрение вручили 5 июня с участием детективов Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Носову вменяют предложение взятки в размере 200 тысяч долларов детективу НАБУ и прокурору САП за принятие решения о передаче дела в отношении подзащитного в другой орган досудебного расследования. На рабочем месте и по месту жительства адвоката были проведены обыски.

Реакция адвокатского агентства

В агентстве "Миллер", на сайте которого Алексей Носов был указан как партнер и руководитель уголовной и практики экономических и служебных преступлений, объявили о планах разорвать с ним любые отношения. Адвокаты, представители и другие члены компании отказались выступать защитниками подозреваемого юридически или публично , но пообещали приложить все усилия для установления истины и содействовать официальному расследованию.

"Мы строим свою компанию на принципах честности в отношениях с клиентами и государством. В нашей команде не просто не принято нарушать закон, выполняя профессиональные обязанности, это недопустимо и противоречит всем ценностям, принципам, стандартам и практикам работы компании. Мы не подозревали и не ожидали такого от члена нашей команды даже на уровне следственной версии", – заверили в "Миллере".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что троих человек подозревают в попытке дать 12 млн гривен взятки исполняющему обязанности директора порта "Черноморск" за принятие решения в интересах частной компании. Среди подозреваемых – начальник службы правового обеспечения, бывший внештатный советник директора и директор частного предприятия.

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