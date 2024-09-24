Погоревшей на взятке в $40 тыс. зампрокурора объявили о подозрении: ей грозит до 12 лет тюрьмы

Заместительнице прокурора Запорожской области Наталии Максименко, которую поймали на взятке в $40 тыс. (более 1,6 млн грн), объявили о подозрении. Ей может грозить до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ). "Решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения", – говорится в сообщении.

Как уточнили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП), следствие продолжается. Правоохранители устанавливают других лиц, которые могли быть причастными к совершению преступления.

По данным следствия, чиновница просила $40 тыс. за ряд "услуг", связанных с уголовным производством. В частности, за изменение подследственности, отмену ареста имущества и непривлечение лица к уголовной ответственности. Подозреваемую поймали на горячем при получении денег.

Имя фигурантки дела официально не раскрывается, однако речь, вероятно, идет именно о Наталии Максименко – ее имя называл, в частности, журналист Олег Новиков. Эту информацию косвенно подтверждает использование женского рода в сообщениях НАБУ и САП об этом расследовании, т.к. Максименко является единственной женщиной, занимающей указанную должность в Запорожской облпрокуратуре.

Фигурантку подозревают в правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 368 УК Украины. Это "Принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом".

В части 4 говорится о неправомерной выгода в особо крупном размере и/или совершении правонарушения должностным лицом, занимающим особо ответственное положение. Санкция предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

Информация о том, что заместительницу главного прокурора Запорожья уличили во взяточничестве появилась накануне, 23 сентября. "При получении всей суммы взятки ее разоблачили на горячем", – заявляли в НАБУ.

Как сообщал OBOZ.UA, также 23 сентября ВАКС заочно взял под стражу народного депутата Андрея Одарченко, подозреваемого во взяточничестве. Также в доход государства взыскали 15 млн грн, которые политик внес как залог.

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