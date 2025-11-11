Кабмин досрочно прекратил полномочия Наблюдательного совета 'Энергоатома': назначен срочный аудит

Правительство Украины 11 ноября досрочно прекратило полномочия всего Наблюдательного совета НАЭК "Энергоатом". Таким образом власти пытаются сделать"перезапуск компании".

Видео дня

Об этом сегодня вечером сообщила премьер страны Юлия Свириденко. Она отметила, что это лишь "первые решения", то есть, следует ожидать других аналогичных радикальных действий правительства.

Что будет дальше

По словам премьера, Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства должно подать на утверждение Правительства новый состав Наблюдательного совета. Ведомству на это дается недельный срок – ведь нужны консультации с международными партнерами.

"Задача нового состава – быстро перезапустить руководство, провести полный аудит компании и оказать всестороннее содействие правоохранительным органам по расследованию фактов возможной коррупции", – подчеркнула глава правительства.

Также она поручила Государственной аудиторской службе"провести срочный аудит "Энергоатома", в том числе по закупкам", и отметила, что ожидает результаты аудита в кратчайшие сроки. А полученные материалы будут переданы правоохранительным и антикоррупционным органам.

Что предшествовало

Премьер отметила, что еще в 2023 году в рамках корпоративной реформы был избран по конкурсу состав наблюдательного органа "Энергоатома", и с тех пор власть никак не влияла на работу НАЭК.

"Важно, что правительство не вмешивалось в ее деятельность, поэтому именно Наблюдательный совет должен нести ответственность за ситуацию в компании", – отметила Юлия Свириденко.

Речь идет о коррупционном скандале вокруг "Энергоатома"

Коррупционный скандал

В Украине разоблачили коррупционную схему в "Энергоатоме", где посторонние лица годами получали проценты от контрактов, контролируя кадровые и финансовые решения.

10 ноября НАБУ и САП объявили о проведении масштабной операции "Мидас", в ходе которой провели обыски у бывшего бизнес-партнера президента Зеленского и совладельца студии "Квартал 95" Тимура Миндича, а также у министра юстиции Германа Галущенко, который ранее возглавлял министерство энергетики.

По данным следствия, группа влиятельных лиц во главе с Миндичем создала "систему откатов". Поставщиков "Энергоатома" заставляли платить участникам группировки 10 – 15 процентов от контракта. Эти деньги потом "отмывались" через офис в Киеве.

Громкие имена и отставки

Сегодня ВАКС определил меру пресечения бывшему советнику экс-министра энергетики Германа Галущенко Игорю Миронюку, который в расследовании "Мидас" фигурирует под псевдонимом "Рокет". Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей или залога в размере 136 млн 620 тыс. грн.

Объявлено о подозрении и Алексею Чернышеву, который уже имеет подозрения от НАБУ в рамках других расследований. По данным следствия, экс-чиновник был среди лиц, которые посещали так называемую "прачечную" – место, где осуществлялась легализация средств, полученных преступным путем.

Причем еще в октябре 2025 года стало известно о расследовании в отношении Алексея Чернышова и его жены Светланы.

Бизнесмен Тимур Миндич, который оказался в эпицентре расследования о многомиллиардной коррупции в энергетике Украины, может быть причастен к строительству коттеджного городка в селе Козин.

А тем временем президент Киевской школы экономики и внештатный советник Офиса президента Тимофей Милованов сложил свои полномочия члена наблюдательного совета "Энергоатома".

Он также предложил совету отстранить всех должностных лиц, чьи имена фигурируют в материалах расследования, "чтобы гарантировать объективность процесса", и создать независимый комитет, "который должен провести полную проверку процедур закупок, финансовых операций и системы контроля, с привлечением международных экспертов и проведением forensic-аудита".

Как сообщал OBOZ.UA, наблюдательный совет "Энергоатома" созвал специальное заседание и инициирует независимую проверку, чтобы всесторонне оценить ситуацию, связанную со следственными действиями НАБУ. Компания официально заявляет, что полностью сотрудничает со следствием и заинтересована в прозрачном установлении всех обстоятельств.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!