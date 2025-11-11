Саботаж защиты энергетики, запугивание армией, министр на зарплате у коррупционеров: OBOZ.UA собрал самые скандальные диалоги с "пленок НАБУ"

Разоблачение НАБУ масштабной коррупционной схемы в украинской энергетике стало едва ли не самым громким событием со времен протестов против закона №12414, который ослаблял независимость и самого бюро, и САП. Более года детективы фиксировали тайные переговоры об откатах, подкуп высокопоставленных чиновников, саботирование строительства защитных сооружений для энергетики и тому подобное.

OBOZ.UA проанализировал все обнародованные НАБУ разговоры фигурантов дела, и выделил наиболее скандальные эпизоды, которые показывают, как украинскую энергетику, которая уже четвертый год подвергается массированным обстрелам России, использовали для собственного обогащения, тогда как украинцы вынуждены были тратить большие средства на зарядные станции, чтобы хоть как-то пережить длительные многочасовые отключения электроэнергии.

Фигуранты схемы и записей: раскрыты имена

Рокет – бывший советник министра энергетики (вероятно, Игорь Миронюк).

Тенор – на тот момент исполнительный директор по физической защите и безопасности "Энергоатома" (вероятно, Дмитрий Басов).

Рьошик – настоящее имя неизвестно. Сотрудник "бэк-офиса", занимался легализацией полученных средств. НАБУ называет его главным бухгалтером преступной организации.

Люда – директор по финансам "Энергоатома".

Другие сотрудники бэк-офиса.

Кроме того, на записях упоминается Профессор. Им, по словам Железняка, является экс-министр энергетики, а ныне глава Минюста Герман Галущенко.

Как работала схема

Схема получила название "Шлагбаум". Как пояснили в НАБУ, ее суть заключалась в том, что "либо платишь откат, либо теряешь выплаты за уже выполненную работу и статус утвержденного поставщика".

Построили же схему на моратории на принудительное взыскание средств с "Энергоатома" через суд. Такое разрешение позволило Тенору, который был руководителем схемы, требовать с контрагентов дополнительную "оплату" в виде откатов на 10-15% от суммы контрактов "Энергоатома".

Рокет: .... (Тенор) ко мне вчера пришел, говорит ... (руководитель одной из компаний-контрагентов "Энергоатома") с нами не откровенен. Я говорю: вероятно, иди к Люде (ДзФ) разбирайся, пусть обїяснит нам что это, ну мы же просто снесем сертификацию и все. И снесем технические условия на єти кольца.

(ДзФ): Ну, давай тогда я его завтра зову и скажу: пусть раскладывает все свои взаимоотношения с Андреем?

Рокет: Просто скажи ему, смотри. Будет п*ец всей линейке компаний. Вы просто закончите там же, где *** (речь идет о лице, которое контролировало группу поставщиков "Энергоатома") и все остальные - в черном списе. Будете ходить и рассказывать: "Мы скоро вернемся". Это скоро длиться уже 5 лет, но за 5 лет до того, как вы вернетесь, мы вам вынесем всетехусловия, поскасовуємо все сертификаті, бл*. Вы обнулитесь просто и все.

"Неугодных" – в армию

Тогда же, кстати, Рокет, фантазируя о том, что произойдет с теми, кто не примет условия схемы, дает понять, что для расправы с "неугодными" будут использованы ВСУ.

Рокет: ...Всех ваших сотрудников заберут в армию.

На защитные сооружения жалко денег

В другом эпизоде – наверное, одном из самых скандальных, которые обсуждали коррупционеры – они прямо заявили о нежелании строить защитные сооружения для энергетических объектов. Мотивация проста: по мнению фигурантов дела, защита украинской энергетики – это бесполезное дело, на которое жалко денег.

Тенор: "Они планируют продолжать строить е*чие защитные (сооружения. – Ред.). Цифры бешеные. Мы будем делать еще что-то – или закончим на том, что есть? И больше защитные сооружения мы не будем строить?

Рокет: Я бы подождал. Но, бл***, если честно, жалко денег, пустая трата.

Тенор: Единственный вопрос, в контексте того, чтобы защитить интересы компани - это строить самим.

Рокет: Но у нас же компании нет. Кипр же же спрыгнул.

Тенор: Нет, одна есть, одна.

...

Тенор: Я ну буквально не могу понять, если честно, это столько денег опять закопать, нужно ли оно? Ну, видимо, надо закончить. При этом опять же, они отдают 0,10, но желающих за 0,15 освоить эти деньги ну достаточно, можем сказать одесситу дать, или Ростику...

Минстерка на зарплате у коррупционеров

Не менее скандальным является признание Рокета, что он платит зарплату определенной женщине. Которой, по словам Железняка, является министр энергетики Светлана Гринчук.

Рокет: Она ищет что-то такое же, ей это нравится, эти в обтянутых штанишках...

Тенор: Эти же мальчики не заработают денег.

Рокет: Я плачу ей зарплату.

Деньги шли в Москву

В то же время, значительная часть финансовых операций, в частности выдача наличных, проводилась за пределами Украины, что делало схему менее заметной для национальных контролирующих органов. В частности, деньги шли в Москву.

Решик: Двушка ушла, будет в Москве через две недели.

Желание избежать ответственности

И, наверное, главное. Фигуранты четко знают, что делают. И хотят избежать ответственности за это – о чем говорят прямо.

Карлсон: Не хочется подозрение получать.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, жена одного из фигурантов схемы на закупках в "Энергоатоме" Дмитрия Басова – Наталья – активно скупает дорогую недвижимость и люксовые автомобили. В частности, в 2024 году она стала владелицей квартиры на 70 кв.м в одном из самых дорогих жилых комплексов Киева – White Lines. Стоимость же жилья оценивается в не менее 140 тыс. долларов.

