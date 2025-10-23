У Чернышова прошли обыски из-за элитных коттеджей под Киевом: СМИ раскрыли новые детали громкого дела экс-вице-премьера

Антикоррупционные органы Украины проверяют причастность экс-вице-премьера Алексея Чернышова к строительству в элитном пригороде Киева коттеджного городка. Бывшего топ-чиновника проверяют на предмет легализации имущества, полученного преступным путем.

Видео дня

Как сообщил журналист Олег Новиков, Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) уже инициировали уголовное производство. Детективы уже провели обыски у Чернышова, изъяли определенную технику и назначили экспертизу, а журналист Михаил Ткач узнал подробности нового расследования.

Подробности нового расследования

Оно касается приобретения Чернышовым и его женой Светланой через подконтрольные им компанию "Блум Девелопмент" и "Жилищно-строительный кооператив "Солнечный Берег" земельного участка площадью 8,2 га в селе Козин Обуховского района. В расследовании сказано, что их действия могут быть квалифицированы как легализация имущества, полученного преступным путем, в особо крупном размере (ч. 3 ст. 209 УК Украины).

Формальным застройщиком выступает "Жилищно-строительный кооператив "Солнечный берег". Несмотря на наличие номинальных владельцев, по мнению следователей, конечным бенефициаром структуры являются супруги Чернышовы.

По данным источников в правоохранительных органах, в конце сентября НАБУ и САП по решению суда провели около 20 обысков у людей и компаний, связанных со строительством. В результате были изъяты телефоны, компьютеры и важная документация, в частности черновые записи, электронная переписка (включая внутреннюю переписку между представителями компаний) и финансовые отчеты.

В судебном постановлении сказано, что стоимость земельного участка и 12 коттеджей на нем может составлять более 100 млн грн. Вызывает вопросы происхождение средств для финансирования строительства – их получили от неизвестных лиц и компаний, которые могут быть связаны с Чернышовым. Причем в то время доходы супруги топ-чиновника были в десятки раз меньше.

Хронология событий

Отмечается, что Чернышов является соучредителем "Блум Девелопмент", но в начале 2019 года уступил жене свою долю в уставном капитале. После этого строительством и возведением домов на этих участках занимались связанные с Чернышовым лица, на имя которых он выдавал доверенности на представительство собственных интересов.

Недостроенный коттеджный городок, расположенный на берегу Днепра, получил название "Династия". Хронология связанных с ним событий:

2019 год – начало строительства;

– начало строительства; 2021 год – на Google Картах видно четыре дома, а также появляются первые каркасы;

– на Google Картах видно четыре дома, а также появляются первые каркасы; июль 2022 года – появились крыши на домах;

– появились крыши на домах; 2023 год – отделка фасадов, сантехника, подключение газа;

– отделка фасадов, сантехника, подключение газа; 2024-2025 годы – новые акты выполненных работ, монтажные работы, продолжение строительства во время войны;

– новые акты выполненных работ, монтажные работы, продолжение строительства во время войны; конец 2025 года – коттеджный городок выглядит заброшенным: без людей, без техники, без активных работ.

Как уже сообщал OBOZ.UA, это уже второе расследование, в котором фигурирует Алексей Чернышов. В июне ему сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере – 16,8 млн грн, за передачу земельного участка в Киеве под застройку.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!