ВАКС избрал меру пресечения "Рокету" с "пленок Миндича": сможет выйти на свободу за 136 млн грн

Высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения бывшему советнику экс-министра энергетики Германа Галущенко. Игорю Миронюку, который в расследовании "Мидас" фигурирует под псевдонимом "Рокет", избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 136,62 млн грн.

Соответствующее решение было объявлено во время трансляции судебного заседания 11 ноября. По данным расследования Специализированной антикоррупционной прокуратуры, он был одним из организаторов коррупционной схемы с "откатами" и выполнял роль "смотрящего" за "Энергоатомом" – именно он обсуждал с подрядчиками различных проектов на государственных энергетических компаниях условия сотрудничества.

О Миронюке известно, что до должности в Минэнерго, он занимал кресло заместителя председателя Фонда госимущества. Кроме того, он много лет был помощником депутата-предателя Андрея Деркача, который при беглом президенте Викторе Януковиче руководил "Энергоатомом".

Детали операции "Мидас"

10 ноября в Украине разоблачили коррупционную схему в "Энергоатоме", где посторонние лица годами получали 10-15% от контрактов, контролируя кадровые и финансовые решения. Через механизм "шлагбаум" контрагенты вынуждены были платить откаты, чтобы избежать блокировки платежей или потери статуса поставщика.

Также разоблачен офис в центре Киева, принадлежавший семье нардепа-предателя Андрея Деркача, через который легализовали и отмывали около 100 млн долларов. Для конспирации участники схемы использовали псевдонимы, кроме Миронюка-"Рокета", это:

бизнесмен Тимур Миндича – "Карлсон";

бизнесмен Михаил Цукерман – "Шугармен";

экс-министр энергетики Герман Галущенко – "Сигизмунд" или "Профессор";

экс-министр национального единства Алексей Чернышов – "Че Гевара";

исполнительный директор по физической защите и безопасности "Энергоатома" Дмитрий Басов – "Тенор".

Как известно, непосредственно перед обысками Миндичу и Цукерману удалось выехать за границу. Тем не менее, 7 членам преступной организации было объявлено о подозрении, а пятерых задержали.

Как уже сообщал OBOZ.UA, среди тех, кому было объявлено подозрение – бывший вице-премьер-министр Украины Алексей Чернышов. По данным следствия, ему передали 1,2 млн долларов и еще 100 тыс. евро, в том числе "транш" в $500 тыс. был передан через его жену.

