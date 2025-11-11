'Нас просто заговаривают': Милованов ушел из Наблюдательного совета 'Энергоатома' на фоне дела Миндича

Бывший министр экономики, а ныне президент Киевской школы экономики и внештатный советник Офиса президента Тимофей Милованов сложил свои полномочия члена наблюдательного совета "Энергоатома". Это произошло на фоне резонансного скандала после разоблачения масштабной коррупции в компании.

Соответствующее заявление Милованов опубликовал в Facebook. Он объяснил свое решение уйти из Наблюдательного совета "Энергоатома" и обнародовал заявление об отставке.

Почему Милованов ушел из Наблюдательного Совета "Энергоатома"

Как заявил Тимофей Милованов, он сегодня, 11 ноября, созвал внеочередное заседание Наблюдательного совета и предложил принять 2 конкретных решения:

– временно отстранить всех должностных лиц, чьи имена фигурируют в материалах расследования, чтобы гарантировать объективность процесса;

– создать независимый Комитет по этике и комплаенсу, который должен был бы провести полную проверку процедур закупок, финансовых операций и системы контроля, с привлечением международных экспертов и проведением forensic-аудита.

"Я считал и считаю, что заявления НАБУ, материалы журналистских расследований и общественное внимание – это достаточный повод для таких шагов. Именно для этого и существует наблюдательный совет: чтобы действовать тогда, когда нужна ответственность и здравый смысл", – подчеркнул внештатный советник ОПУ.

Он считал, что ситуация с НАБУ должна была стать пробуждением для правления и наблюдательного совета "Энергоатома". Однако этого не произошло.

Решение, которое принял Наблюдательный совет, осталось формальным. Заседание сводилось к отчетам команды, которая убеждала, что угроз нет.

"Я чувствую, что нас просто заговаривают... Я требовал результатов, а не объяснений процессов. Мне говорили, что я токсичен, предвзят и "требую невозможного", – подытожил свое решение уйти Милованов.

Что известно о коррупционном скандале вокруг "Энергоатома"

В Украине разоблачили коррупционную схему в "Энергоатоме", где посторонние лица годами получали проценты от контрактов, контролируя кадровые и финансовые решения.

10 ноября НАБУ и САП объявили о проведении масштабной операции "Мидас", в ходе которой провели обыски у бывшего бизнес-партнера президента Зеленского и совладельца студии "Квартал 95" Тимура Миндича, а также у министра юстиции Германа Галущенко, который ранее возглавлял министерство энергетики.

По данным следствия, группа влиятельных лиц во главе с Миндичем создала "систему откатов". Поставщиков "Энергоатома" заставляли платить участникам группировки 10 – 15 процентов от контракта. Эти деньги потом "отмывались" через офис в Киеве.

В рамках расследования НАБУ опубликовало пленки с записями переговоров участников схемы.

НАБУ и САП объявили подозрения 7 членам преступной организации, которая влияла на стратегические госпредприятия, в частности "Энергоатома". Пятеро участников группы уже задержаны.

Подозрения получили:

бизнесмен – руководитель преступной организации(на записях – "Карлсон "; предположительно, Тимур Миндич );

"; предположительно, ); бывший советник министра энергетики ( "Рокет "; вероятно, Игорь Миронюк );

"; вероятно, ); исполнительный директор по физической защите и безопасности АО "НАЭК "Энергоатом" ("Тенор"; вероятно, Дмитрий Басов );

); четыре человека – "работники" бэк-офиса по легализации средств.

НАБУ установило, что руководителем схемы "Энергоатома" было лицо под позывным "Карлсон". Бюро не раскрывает имен, однако вероятно речь идет о Тимуре Миндиче.

Именно он контролировал финансовые потоки и отмывание средств через так называемую "прачечную". Миндич координировал распределение денег и влияние на чиновников для решения вопросов в собственных интересах.

По данным прокурора САП, в течение 2025 года Миндич имел влияние на министра энергетики Германа Галущенко (Профессора) и на тогдашнего министра обороны Рустема Умерова.

Деньги легализовали через отдельный офис в Киеве, принадлежавший семье бывшего народного депутата, а ныне сенатора РФ Андрея Деркача, говорят правоохранители.

Как сообщал OBOZ.UA, с начала операции "Мидас", сосредоточенной вокруг коррупции в сфере украинской энергетики, детективы в результате обысков изъяли более 4 млн долларов. Деньги распределялись в соответствии с указаниями руководства преступной организации.

