Миндич мог вложить деньги в скандальный ЖК, который строит семья экс-вице-премьера Чернышова: новые детали расследования НАБУ

НАБУ объяснило связь Тимура Миндича с Алексеем Чернышевым

Бизнесмен Тимур Миндич, который оказался в эпицентре расследования о многомиллиардной коррупции в энергетике Украины, может быть причастен к строительству коттеджного городка в селе Козин. С объектом связывают экс-вице-премьера Алексея Чернышова, у которого ранее прошли обыски по этому поводу.

О связи с Миндичем стало известно из новых аудиозаписей, связанных с расследованием "Мидас", которые 11 ноября опубликовало Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). В частности, на "пленках" слышно, как Миндич (подписанный как "Карлсон") обсуждает суммы, которые надо выплатить строителям.

О чем именно идет речь

Проблемой стала необходимость приостановить строительство, что могло быть связано с вниманием к строительству со стороны правоохранительных органов. Миндич предлагал подрядчице законсервировать проект на год, поэтому она подняла вопрос оплаты труда рабочих.

Обсуждение консервации строительства

Женщина насчитала за работу 350 тысяч (в какой валюте – не указывается), отметив, что включила в эту сумму и имеющуюся задолженность. Деньги должны были пойти:

  • 180 тыс. – на строительство;
  • 70 тыс. – на утепление фасада;
  • 90 тыс. – на бассейн.
Сколько надо было платить за строительство

Но с оплатой возникли проблемы. "Скажи тебе надо триста тысяч дать, ну у меня нет триста с собой просто", – достоверно признался Миндич, после чего договорился "подготовить на понедельник 300 тыс."

Оплата вызвала неожиданные проблемы

Какая связь с Чернышовым

В октябре 2025 года стало известно о расследовании в отношении Алексея Чернышова и его жены Светланы. Их действия могут быть квалифицированы как легализация имущества, полученного преступным путем, в особо крупном размере (ч. 3 ст. 209 УК Украины).

По данным детективов, через подконтрольные компании они приобрели земельный участок площадью 8,2 га в селе Козин Обуховского района, где в 2019 году началось строительство элитного коттеджного городка "Династия". После начала полномасштабного вторжения работы приостановились, но в 2024-2025 были возобновлены. На данный момент коттеджный городок выглядит заброшенным.

Стоимость участка и 12 коттеджей на нем может составлять более 100 млн грн. Вызывает вопросы происхождение средств для финансирования строительства – их получили от неизвестных лиц и компаний, которые могут быть связаны с Чернышовым. Причем в то время доходы супругов топ-чиновника были в десятки раз меньше.

Как уже сообщал OBOZ.UA, по данным НАБУ, Миндич – главный фигурант расследования в рамках операции "Мидас", сосредоточенной вокруг коррупции в сфере украинской энергетики. С ее начала детективы изъяли более 4 млн долларов, которые должны были быть распределены в соответствии с указаниями руководства преступной организации.

