Миндич мог вложить деньги в скандальный ЖК, который строит семья экс-вице-премьера Чернышова: новые детали расследования НАБУ

Бизнесмен Тимур Миндич, который оказался в эпицентре расследования о многомиллиардной коррупции в энергетике Украины, может быть причастен к строительству коттеджного городка в селе Козин. С объектом связывают экс-вице-премьера Алексея Чернышова, у которого ранее прошли обыски по этому поводу.

О связи с Миндичем стало известно из новых аудиозаписей, связанных с расследованием "Мидас", которые 11 ноября опубликовало Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). В частности, на "пленках" слышно, как Миндич (подписанный как "Карлсон") обсуждает суммы, которые надо выплатить строителям.

О чем именно идет речь

Проблемой стала необходимость приостановить строительство, что могло быть связано с вниманием к строительству со стороны правоохранительных органов. Миндич предлагал подрядчице законсервировать проект на год, поэтому она подняла вопрос оплаты труда рабочих.

Женщина насчитала за работу 350 тысяч (в какой валюте – не указывается), отметив, что включила в эту сумму и имеющуюся задолженность. Деньги должны были пойти:

180 тыс. – на строительство;

– на строительство; 70 тыс. – на утепление фасада;

– на утепление фасада; 90 тыс. – на бассейн.

Но с оплатой возникли проблемы. "Скажи тебе надо триста тысяч дать, ну у меня нет триста с собой просто", – достоверно признался Миндич, после чего договорился "подготовить на понедельник 300 тыс."

Какая связь с Чернышовым

В октябре 2025 года стало известно о расследовании в отношении Алексея Чернышова и его жены Светланы. Их действия могут быть квалифицированы как легализация имущества, полученного преступным путем, в особо крупном размере (ч. 3 ст. 209 УК Украины).

По данным детективов, через подконтрольные компании они приобрели земельный участок площадью 8,2 га в селе Козин Обуховского района, где в 2019 году началось строительство элитного коттеджного городка "Династия". После начала полномасштабного вторжения работы приостановились, но в 2024-2025 были возобновлены. На данный момент коттеджный городок выглядит заброшенным.

Стоимость участка и 12 коттеджей на нем может составлять более 100 млн грн. Вызывает вопросы происхождение средств для финансирования строительства – их получили от неизвестных лиц и компаний, которые могут быть связаны с Чернышовым. Причем в то время доходы супругов топ-чиновника были в десятки раз меньше.

Как уже сообщал OBOZ.UA, по данным НАБУ, Миндич – главный фигурант расследования в рамках операции "Мидас", сосредоточенной вокруг коррупции в сфере украинской энергетики. С ее начала детективы изъяли более 4 млн долларов, которые должны были быть распределены в соответствии с указаниями руководства преступной организации.

