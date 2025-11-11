Чернышов получил подозрение по делу о топ-коррупции в энергетике: НАБУ выдало новую порцию "пленок"

Фигуранты дела о масштабной коррупционной схеме в "Энергоатоме", по данным следствия, передали 1,2 млн долларов и еще 100 тыс. евро бывшему вице-премьер-министру Украины, которого во внутреннем общении называли "Че Гевара". Ему объявлено о подозрении. На момент реализации схемы эту должность занимал Алесей Чернышов, который уже имеет подозрения от НАБУ в рамках других расследований.

Видео дня

Деньги предоставлялись за некие "услуги", которые могут связаны со строительством коттеджного городка в селе Козин. Об участии бывшего топ-чиновника в схеме говорится в новой части расследования с аудиозаписями, опубликованного НАБУ, о подозрении экс-вице-премьеру позже также сообщили НАБУ и САП. На Чернышова также указывает опубликованное НАБУ фото, хоть имя "Че Гевары" и не называют официально.

"По данным следствия, экс-чиновник был среди лиц, которые посещали так называемую "прачечную" – место, где осуществлялась легализация средств, полученных преступным путем. Контролировалась "прачечная" руководителем преступной организации, разоблаченной вчера НАБУ и САП", – говорится в сообщении.

Главные факты

Деньги "Че Гевара" получал наличными в офисе или в медицинской клинике, принадлежавшей одному из участников преступной организации – "Шугармену" (вероятно, Михаил Цукерман).

В целом зафиксирована передача 1,2 млн долларов США и почти 100 тыс. евро.

Последний "транш" в 500 тыс. долларов был передан 9 мая 2025 года супруге "Че Гевары", из-за того, что он сам стал подозреваемым НАБУ и САП .

. В диалогах с подручными доверенное лицо организатора схемы Тимура Миндича (имя подтвердил прокурор САП на заседании ВАКС), "кассир" "Шугармен" обсуждает, что "Че Геваре" "жалко отдавать" "красивые деньги".

"Че Гевара" лично общался с "Шугарменом". А в разговоре последнего с "Карлсоном" (имя, под которым может скрываться Миндич) обсуждается, что сам "Карлсон" и принимал решения о выплатах "Че Геваре" .

. В связанных с экс-вице-премьером диалогах напрямую упоминается имя Миндича – Тимур.

Дело Чернышова

В октябре 2025 года стало известно о расследовании в отношении Алексея Чернышова и его жены Светланы. Их действия могут быть квалифицированы как легализация имущества, полученного преступным путем, в особо крупном размере (ч. 3 ст. 209 УК Украины).

По данным детективов, через подконтрольные компании они приобрели земельный участок площадью 8,2 га в селе Козин Обуховского района, где в 2019 году началось строительство элитного коттеджного городка "Династия". После начала полномасштабного вторжения работы приостановились, но в 2024-2025 были возобновлены. На данный момент коттеджный городок выглядит заброшенным.

Стоимость участка и 12 коттеджей на нем может составлять более 100 млн грн. Вызывает вопросы происхождение средств для финансирования строительства – их получили от неизвестных лиц и компаний, которые могут быть связаны с Чернышовым. Причем в то время доходы топ-чиновника были в десятки раз меньше.

Вероятно, именно об этом коттеджном городке и шла речь на "пленках Миндича". В частности, на них обсуждается необходимость приостановить строительство, что могло быть связано с вниманием к строительству со стороны правоохранительных органов. Миндич предлагал подрядчице законсервировать проект на год, поэтому она подняла вопрос оплаты труда рабочих.

Как сообщал OBOZ.UA, ВАКС 11 ноября избрал меру пресечения бывшему советнику экс-министра энергетики Германа Галущенко Игорю Миронюку, который в расследовании "Мидас" фигурирует под псевдонимом "Рокет", избрали меру пресечения в виде содержания под стражей или залог в размере 136 млн 620 тыс. грн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!