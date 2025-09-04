Скандал с фортификациями и Полтавской ОВА: Пронин пытался обмануть нардепов и показывал в Раде фото другого участка

Бывший глава Полтавской ОВА, а ныне руководитель Госфинмониторинга Филипп Пронин прокомментировал в Верховной Раде ранее обнародованную народным депутатом Ярославом Железняком информацию о злоупотреблениях на строительстве фортификаций. Пронин с трибуны парламента отрицал обвинения и показывал фотографии укреплений, на которых, по словам Железняка, изображен совершенно не тот участок, о котором шла речь в расследовании.

Об этом свидетельствуют посты Железняка в Telegram и Пронина в Facebook. Также фото можно рассмотреть на видеозаписи заседания Верховной Рады.

"Наконец Рада выложила видео сегодняшнего заседания. Посмотрели внимательно, что же там за фотографии фортификаций Пронин в парламент приносил и показывал... Ну, если коротко – так это точно не тот участок. Может они и эти строили, но мы показывали совсем другую. Думаю, "странное ощущение дежавю.... где-то это видел уже". Вспомнил, как Минобороны нам когда-то зимние куртки приносили показывать – из другой партии поставки", – рассказал Железняк.

Фото фортификаций, о которых шла речь в расследовании

Фото фортификаций, которое показывал Пронин в Раде

Что говорил Пронин депутатам

Экс-глава Полтавской ОВА с трибуны назвал обвинения из расследования Железняка "недостоверными". Причем так он отозвался как о данных о том, что из-за имитации строительства фортификаций в Донецкой области были потеряны позиции, так и что это происходило с завышением цен.

Он отметил, что во время строительства фортификационных сооружений "лично контролировал" ход их выполнения, находясь с командировками в Донецкой области. Также, по словам Пронина, за строительством следили правоохранительные органы, военная администрация Донецкой области, военные инженеры Минобороны, а также "постоянно присутствовали" представители Полтавской ОВА и сотрудники технического надзора.

"Предположение об украденных 200 млн грн не соответствует действительности. Общая стоимость работ составляла 375 млн грн. Сэкономлено 5,5 млн грн. Стоимость материалов составила 240 млн грн. Стоимость строительных работ – 65 млн грн. НДС – 70 млн. Факт поставки всех товаров зафиксирован. Не только представителями администрации, но и комиссией, состоящей из военного командования", – заявил Пронин.

Железняк этим заявлениям не поверил и, к слову, увидел в тезисах Пронина и "явку с повинной". Так нардеп расценил слова чиновника: "Я лично контролировал строительство фортификаций".

Детали схемы: что выяснилось в ходе расследования

Ранее Железняк опубликовал расследование, в котором говорилось, что в феврале 2024 года Полтавская ОВА получила право на строительство фортификаций в Донецкой области. В результате с компанией "ЕНК Construction" было заключено 16 контрактов на общую сумму более 370 млн грн.

Нардеп утверждает, что из-за военного положения закупки проводились без прозрачных тендеров, эксперты сошлись во мнении, что построенные сооружения не соответствуют требованиям современной войны. В частности из-за отсутствия:

верхнего перекрытия (металлическая решетка и/или сетка);

отсутствия арочных антидронових конструкций и бетонных перекрытий;

антиподрывных барьеров перед входом (бетонные плиты и/или мешки с песком);

водостоков;

маскировки.

Кроме того, по данным нардепа, стоимость работ неоднократно повышали, из-за чего общая сумма выросла на 70 млн грн. Из них, вероятно:

более 22 млн грн переплатили на заградительные пирамиды (закупались через фирму-посредника "Примум Актив");

21 млн грн списали на фиктивную доставку;

6,7 млн грн переплатили за пиломатериалы.

Факт коррупции, по данным Железняка, подтверждают записи разговоров между руководителем "Примум Актив" и заместителем директора Департамента строительства Полтавской ОГА Виталием Кулиничем. В частности, они обсуждали создание фиктивных договоров, чтобы уклониться от уплаты 40 млн грн НДС.

Пронин в 2024 году возглавлял Полтавскую ОВА и мог быть напрямую причастным к реализации схемы. Теперь он возглавил один из самых влиятельных финансовых органов – Государственную службу финансового мониторинга Украины.

Заместитель Пронина в ОВА Богдан Корольчук затем также перешел в Госфинмониторинг. При этом, по словам источников Железняка, Корольчук активно общался с основателем "ЕНК Construction", то есть, вероятно, знал, что происходит с фортификациями.

Есть связь и между Прониным и нынешним руководителем Полтавской ОГА Владимиром Когутом, который уже отрицает все обвинения в махинациях. Они оба работали в АМКУ, причем Когут – под руководством Пронина.

В расследовании Железняк также обратил внимание на то, что в Полтавской области находится более 50 объектов недвижимости, которые ранее принадлежали генерал-полковнику российской армии. Активы были арестованы и передана как раз АРМА, где ранее работали Пронин и Когут.

При этом Полтавская ОВА, когда ее обязанности ее руководителя выполнял Владимир Когут по словам нардепа, заблокировала передачу одного из этих объектов украинским военным. Самое интересное, контроль над об'єктами отримала фірма "Вояджер П". Она, по данным Железняка, близка к Пронину и входит в один пул з фирмами, которые строили фортификации.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) уже истребовало для себя уголовное производство по результатам расследования, согласно которому Полтавская областная военная администрация (ОВА) могла потратить 370 млн грн на строительство оборонительных сооружений, которые не соответствуют современным требованиям. Такой ответ от НАБУ Железняк получил на свое заявление о совершении уголовного правонарушения, к которому приложил все имеющиеся документы о злоупотреблениях при строительстве фортификаций.

Как сообщал OBOZ.UA, также в Минсоце разоблачили коррупцию на 29 млн грн. Начато расследование, среди фигурантов которого – бывшие топ-чиновники, включая экс-заместителей министра соцполитики и председателя Госспецсвязи.

