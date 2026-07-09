Вымогали деньги у предпринимателя: СБУ задержала на схеме заместителя председателя Одесского облсовета, названо имя. Фото

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали при осуществлении преступной схемы председателя Одесского областного совета. Он и его сообщники подозреваются в вымогательстве значительной суммы у местного предпринимателя.

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Об этом сообщили в пресс-службе СБУ 9 июля. По информации "Суспильного", речь идет о первом заместителе председателя облсовета Олеге Радковском.

"Служба безопасности разоблачила одного из заместителей председателя Одесского областного совета, который вместе с сообщниками подозревается в вымогательстве 50 тыс. долларов США у местного предпринимателя", – говорится в сообщении.

Детали дела

По данным следствия, в обмен на неправомерную выгоду чиновник гарантировал предпринимателю беспрепятственное получение всех необходимых разрешений на строительство коттеджного городка вблизи одного из портовых городов Одесской области.

В случае отказа от уплаты взятки он угрожал намеренно затягивать процедуру согласования и оформления документации.

По версии правоохранительных органов, к реализации коррупционной схемы чиновник привлек секретаря одного из поселковых советов Одесского района и руководителя инжиниринговой компании.

Сотрудники СБУ зафиксировали противоправную деятельность участников сделки и задержали их во время получения первого транша неправомерной выгоды в размере 10 тысяч долларов.

В ходе обысков у фигурантов были изъяты документы и другие вещественные доказательства, которые, по данным следствия, подтверждают их причастность к преступной схеме.

"В настоящее время заместителю председателя облсовета сообщено о подозрении. Решается вопрос о вручении уведомления о подозрении другим участникам преступной схемы", – отмечается в сообщении.

Кто такой Олег Радковский

Олег Радковский (22 августа 1960 года) – украинский политик, кандидат технических наук, бывший народный депутат Украины. С 2005 года является членом партии ВО "Батькивщина", а с 2009 года возглавляет её Одесскую областную организацию. В 2012–2015 годах работал помощником народного депутата Украины.

После местных выборов 2015 года занял должность первого заместителя председателя Одесского областного совета VII созыва.

В октябре 2017 года в центре Одессы на политика было совершено покушение, он получил пять огнестрельных ранений в руку, ногу и поясницу.

Как сообщал OBOZ.UA, СБУ задержала эксперта по энергетике и "агента влияния", которого российские спецслужбы пытались продвинуть на руководящую должность в украинской энергетической отрасли. По данным следствия, он работал на ФСБ и российскую военную разведку, пытался организовать неофициальные переговоры о так называемом "мирном соглашении" и претендовал на должность, которая дала бы ему доступ к критической инфраструктуре Украины.

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